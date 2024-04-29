空姐親曝旅遊密技！這2個月機票最便宜 1物是行李好幫手

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聯合新聞網／ 綜合報導
自疫情趨緩後，民眾紛紛出國旅遊。示意圖／聯合報系資料照
自疫情趨緩後，民眾紛紛出國旅遊。示意圖／聯合報系資料照

國人旅遊風氣日盛，出國人次也屢屢攀升；近日有名空服員便透露了預訂機票時間、地點的省錢妙招與建議，民眾可以將此列入旅行時的考量因素，為開支做出最好的計畫。

根據外媒報導，29歲的空姐帕迪拉（Bernice Padilla）擁有6年的飛行經驗，飛過44個國家。日前她於SWNS受訪時表示，「5月和9月是最佳的旅行時機」，因為剛好避開了暑假檔期，人群較少，可以用更經濟實惠的價錢買到等值的機票，而且天氣也還不錯。

帕拉迪建議在預約任何行程之前可以先查一下當地的淡旺季，畢竟每個國家的放假時間都略有不同，錯開當地假期，可以讓旅途更順暢，也能用更優惠的價格預訂到住宿房間與機票。

除了時間，帕迪拉也提到，歐洲一些赫赫有名的大城市會吸引許多人造訪，諸如倫敦、巴黎、羅馬等地，但她也推薦可以去人相對較少的阿爾巴尼亞及沿海城市，或是南美洲的阿根廷，都是觀光客相對較少，不過也頗具異國風情的好地方。

此外，帕拉迪說她喜歡訂第一班航班，如此可以降低班機被延誤許久的可能性，「如果航程上有任何一班飛機延誤，這會導致排在後面的班機也通通延遲，就像是骨牌一樣；前一班飛機還沒起飛，後一班就不可能先飛」。

至於如何打包，帕拉迪也提供了她的小妙方，「壓縮袋永遠是你的好幫手」，只要衣物塞入袋中後將空氣擠出，行李箱就能瞬間多出許多空間。帕拉迪也分享，她的行李中一定會帶著水壺、一件薄毯或是長袖、一支筆（方便出入境時需要填寫表格）、抗噪耳機、行動電源。

出國旅遊 空姐 空服員 航班

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