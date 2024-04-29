梅雨來了！氣象署：梅雨季第一道鋒面周三報到

梅雨來了，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，周三、周四有一波鋒面影響台灣，台灣將5、6月統稱梅雨季，周三、周四剛好5月1日及2日，是梅雨季影響台灣的第一道鋒面。

羅雅尹指出，今明兩天氣溫偏高，西南風影響，天氣高溫炎熱，各地高溫都有機會來到31至34度；台東縣有焚風發生的機率，中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，恐36度以上。

羅雅尹指出，明天下半天鋒面接近，水氣漸增，中部以北、東北部、東部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

至於周三、周四一波鋒面通過，羅雅尹指出，各地天氣不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部地區須留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東北季風增強加上下雨，北台灣天氣稍轉涼，白天高溫25到27度，低溫約21、22度，其他地區也因為雲多下雨，氣溫也略微下降。