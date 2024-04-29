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藥師提供衛教諮詢 也當心靈導師

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

台灣藥局超過一萬家，數量之多，有如便利超商，不少民眾將社區藥局視為好鄰居，除了提供藥物、保健食品等專業諮詢，藥師有時也需扮演心靈導師，聽民眾聊心事、吐苦水。藥師公會全聯會理事長黃金舜提醒，藥師應瞭解輔具補助等相關規範，掌握高齡銀髮族群的需求。

「社區藥局藥師耐心要很夠」開業藥師易麗珍說，藥局主要客源為六十五歲以上族群，不少老先生、老媽媽加入ＬＩＮＥ族群後，常會私訊提問。最怕接到「你下午在嗎？」等訊息，因為人一來，就坐上二個多小時，什麼都能聊，有時就是純粹抒發心裡的垃圾，藥師常得一邊做事、配藥、結帳，一邊回應著民眾的需求。

資訊爆炸，網路搜尋當道，藥師專業也備受挑戰，易麗珍表示，常有民眾帶著網路偏方，或是從國外購買的保健食品，上門討教，這讓藥師必須不斷充實本質學能，才能提供正確衛教訊息。

例如，日前「小林製藥紅麴產品」傷腎事件，許多民眾網購相關產品，或至日本旅遊時購買，不少人至藥局詢問時，相當擔心，懷疑自己身體不適，就是這樣吃出來的。易麗珍建議，在服用保健食品時，還是應該先請醫師、藥師評估，才能降低風險。

台灣將在明年邁入超高齡化社會，黃金舜指出，老年人口愈來愈多，慢性病患隨之增高，而慢性病處方箋數量也會變多，部分患者至社區藥局領藥，藥師就應該扮演好健康守護的角色，提供用藥諮詢服務。

再者，國內長者不一定和子女同住，很多家庭老老扶持，獨居比率也不少，除了用藥及保健食品等疑問，對於輔具的需求也愈來愈高，黃金舜表示，不少失能民眾符合輔具補助資格，但卻不清楚規範，為此，全聯會著手提醒獨立（個人）藥局藥師，盡快加強這方面服務，並提供更多輔具，供銀髮族選擇。

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