高雄漢來海港疑食物汙染 46人腹瀉

高雄漢來海港餐廳巨蛋店本月廿六日有民眾用餐後，出現腹痛、腹瀉症狀，截至昨天下午四時卅分，就醫人數累積達四十六人，症狀都已緩解返家休養，高雄市衛生局調查，這些患者都是廿六日下午茶到晚餐時段用餐，初步稽查疑似餐廳生熟食混用造成汙染，確切原因待檢體檢驗出爐才能釐清。

漢來美食行銷企畫部副總經理吳若寧說，對於身體不適的消費者，都由專人電話聯繫，針對各別狀況予以關心及醫療補償，身體不適的消費者多為腹痛、腹瀉等症狀。

高雄市衛生局指出，四十六名患者經臨床診斷處置後，均已緩解返家休養，無住院或重症個案。廿六日接獲通報後，即派員稽查，初步研判疑為生熟食混用造成汙染。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，高市衛生局初步調查，當天近二百人在該餐廳用餐，如有異狀，應盡速就醫。

曾淑慧說，高雄衛生局研判，這次可能引發食安的食物品項眾多，包括，花椰菜、紅蘿蔔、冰塊、花枝、綠茶、提拉米蘇、鮭魚生魚片、生菜、烤生蠔、草莓冰淇淋、熟白蝦、水、西瓜、巧克力冰淇淋、炸秋刀魚、鮪魚生魚片、鮭魚握壽司、烤秋刀魚、蟹肉棒壽司、紅蘿蔔蘋果汁、烤生蠔醬汁、主廚特製沙拉、蝦仁飛卷沙拉、蟹肉棒握壽司、竹筴魚切片、旗魚生魚片。

高市衛生局正著手進行疫情調查以及檢體採集，已採集七名個案檢體，另預計採四十八名廚工、外場人員檢體。

另外，檢體採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共十九件食品；環境檢體則採檢一件砧板拭子，預計檢體檢驗時間需一至二周，疾管署會持續關注此事件。

吳若寧說，餐廳的食材進貨量很大，食材儲存、處理過程都依食安規定，相關人員也都小心謹慎，包括分層依溫度儲存、熟生食分開處理等。餐廳前天及昨天停業進行清潔消毒，會保證食安無虞才復業，已訂位的近四百名顧客，全部取消並給予補償。

衛生局指出，已責令漢來海港巨蛋店停業兩天，徹底清消改善，今天上午前往複查，餐廳需複查通過方可營業，如未改善完成，可依食品安全衛生管理法第八條和第四十四條處六萬元到二億元罰鍰。