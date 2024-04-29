健康名人堂／第2層「補位健康險」 醫療更有保障

個人化精準治療已成癌症治療顯學，提升癌症病人存活希望，但伴隨令人詫異的高價，健保資源有限，近幾年癌症新藥納入健保給付速度是一般新藥的一倍。根據立委陳昭姿今年3月最新統計，健保給付癌症新藥的中位數約為555天、平均數782天，即便苦等納入健保，也被限縮給付條件。

三箭齊發促進癌症治療

少子化、老齡化社會來臨，預期將來健保費基萎縮、醫療使用增加，健保財務不會太樂觀。癌症希望基金會自2017年即不斷倡議，促進癌症治療可近性必須三箭齊發，分別是「健保改革、資源合理分配」、「創設新（癌）藥基金」、「商保補位健保」，其中商保補位健保，在2023年下半年開始有些令人期待的展望。

台灣商業保險蓬勃發展，但成本居高不下，原因何在？台灣民眾並不缺乏以商業保險轉嫁醫療自費風險的概念，平均每人擁有健康險保單三到四張、保險滲透率長年位居世界前三名。

健康險跟不上醫療發展

但台灣商業保險多為長年期保單，常見須以壽險為主約，才能添購健康險附約，導致長年期保單理賠無法跟上醫療科技發展，又主、附約讓保費疊加、保障卻破碎。癌症希望基金會調查中，有近一半的癌友認為商業保險轉嫁醫療自費風險的量能不足。

商業保險在自由市場運作，與社會保險本質截然不同，有些商業保險蓬勃發展的國家，常見政府以不同程度的政策介入市場，以達到保護消費者、促進公平性、可負擔性、獲得醫療服務的公共衛生目標。

澳洲、香港，為了疏解公立醫院壅塞人潮，以政策鼓勵民眾購買商業保險來轉嫁私立醫院費用；新加坡在其健保（Medishield Life）的基礎上外推IP計畫（Integrated Shield Plans），民眾可額外選購私人綜合健保計畫，以覆蓋健保以外的範圍。

商保補位健保政策可期

商保補位健保年底政策經過癌症希望基金會七年多來的倡議，在各界響應、立委協助問政下，終促使健保署正式委託國家衛生研究院發動研究論壇，以「強化醫療保障─探討全民健保協同商保的可行性」，展開為期一年研究，以期梳理出最適合台灣的商保補位健保模式，預定在2024年底發表政策建言書，說明相關政策建議。

政策建言若發表後，如何執行是至關重要的一步，即將於五二○上任的準金管會主委彭金隆，長期指導癌症希望基金會討論商保健保協作議題，期盼彭教授以其金融與保險的學識與經驗，帶領金管會積極與外部溝通。

更期待行政院成立專責辦公室或委員，並責成衛福部健保署與金管會保險局進行跨部門協作，透過政策介入，加速規畫建置「第二層補位健康險」，讓商保補位健保不再只是理想口號，能夠具體實現。倘若該政策能夠付諸實現，相信能帶給台灣民眾更周全的醫療保障，朝「健康台灣」邁進。