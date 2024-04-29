健康你我他／洗髮飲食按摩 中年護髮有方

預防掉髮是我近年的重要課題，現在髮量只剩年輕時的三分之二不到，怵目驚心的掉髮，嚴重影響我對外觀的自信心。我曾經頭髮茂密傲人，一個毛囊可生長2、3根頭髮，中年後體質受荷爾蒙影響，驚人的掉髮量令我相當苦惱，因此尋求方法自救，以維護頭頂上的美觀，避免羞赧見人。

首先，挑選無矽靈少化學成分洗髮劑，對於兩天洗髮一次的我來說，使用天然洗劑有溫和親膚清潔效果，減少頭皮毛囊刺激，可改善洗髮時常順便掉一撮頭髮的情況。

其次，調整飲食攝取足夠的優質蛋白質，包括肉類、魚類、蛋、豆類和乳製品；維生素B群也是重要生髮營養素，攝取不足會導致頭髮生長緩慢或脫落。而營養素送達毛囊細胞，需透過血液循環，所以我也常按摩頭皮促進血流活化毛囊。

此外，紮馬尾或過度梳頭拉扯的外力影響，也是掉髮元凶，頭髮做造型常會不自覺傷害頭皮，其實頭髮不夠強韌時，就要溫柔以待，免去梳下滿滿脫落的髮絲。

綜合以上經驗，我已慢慢對頂上髮絲維持正常髮量有信心，掉髮煩惱不再成為揮之不去的夢魘。