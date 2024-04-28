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竹科用水穩了！石門水庫水位回升2米 累計一周水量達1200萬噸
受惠這波連續降雨，桃園市石門水庫集水區持續雨勢，至今天下午4時止，石門水庫水位、蓄水量雙雙繼續回升，水位到達221.48公尺，累計一周來水位已回升2公尺，累計水量增加超過1230萬噸，將近寶山+寶二水庫的蓄水量，大大緩解石門水庫壓力，水利署北區水資源分署表示，後續持續降雨可能性高，但桃竹農田灌區明天仍持續停止供水。
北區水資源分署表示，石門水庫集水區凌晨至下午4時降雨增加6.7毫米、入流量增加70萬噸，累計一周來降雨達64.4毫米、累計水庫增加超過1230萬噸水量，中庄調整池及鳶山堰這波降雨加強取水蓄存，2池堰約滿庫狀況（蓄水量502萬噸、439萬噸），寶山+寶二水庫降雨累計106毫米、預估累計也增加約600萬噸水量。
至今天下午4時，石門水庫水位達221.48公尺、蓄水量5677.12萬噸、蓄水率回升至27.%，自22日一周來，石門水庫入流量扣除出流供水量的淨蓄水量約增加650萬噸，石門水庫水位已回升達2公尺；寶山+寶二水庫系統蓄水量1301萬噸、蓄水率回升至35.6%，累計一周來淨蓄水量增加約22萬噸，大大挹注竹科供水穩定。
北水分署表示，這波雨勢帶來平地多日降雨，石門水庫灌區一期稻本田期的農田雨水供應充足，農水署桃園、石門管理處同意近日優先使用河川及埤塘水源供灌，水庫至今天已連續第5天停止農業供水，明天2管理處桃竹農田灌區仍停止供灌，後續持續降雨可能性高，不過農業供水是否停灌仍將視老天有無降雨決定，該分署全力管控調整供水穩定。
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