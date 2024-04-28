備轉低因光電夜間不足？ 台電：震後機組跳脫為主因

民眾黨主席柯文哲質疑4月15日當晚光電不足導致備轉降低，台電說明，415夜間備轉容量率一度降低，主因是地震導致的機組受損和跳脫，而非夜間光電不足，台電透過彈性調度因應，最後仍確保穩定供電。

台電表示，若真如柯文哲質疑，備轉容量率降低是因為光電不足，為何只有415這一天有狀況？事實上，白天光電承擔負載，抽蓄機組抽水存電，以便晚間抽蓄機組專心因應用電需求，這種調度穩供新模式，期盼柯文哲可以看見。

台電說明，受403地震影響，除當日造成多部機組故障外，民營和平電廠1號機因餘震不斷影響修復工作，台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管而停機檢修，415當日晚間大潭電廠8號機及明潭抽蓄機組亦因此跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈，台電透過即時調度，靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，最後仍維持穩定供電的韌性。

台電表示，太陽光電持續發展，白天時段光電可維持700萬瓩、甚至達到800萬瓩的出力，光電承擔了白天的負載，讓抽蓄機組白天可全力抽水存電，以因應夜尖峰來臨可上線即時穩定供電，這便是能源轉型下，太陽光電持續發展搭配抽蓄機組的全新彈性調度作為。

台電進一步表示，備轉容量的作用就在於當機組發生事故無法發電時，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求，415當天晚間機組出現跳脫，台電透過靈活調度，當日夜尖峰仍有超過100萬瓩的備轉容量，仍足以滿足用電需求。

台電也說，認同柯文哲所說的「誠實是最好的政策」，415當日供電情勢正是地震造成機組跳脫導致短時間供電緊澀狀況，而在光電搭配抽蓄機組，以及事故當時台電靈活彈性調度備轉機組下，當日仍確保穩定供電，這也是台電期盼各界誠實面對的事實。

此外，針對柯文哲再度提及綠能購電造成公司虧損，台電也再澄清，虧損主因為俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，發購電燃料成本已連續兩年高達6千億元以上，佔台電整體支出大宗，相比之下，2023年再生能源購電支出僅佔總支出不到1成，顯見燃料支出翻倍大增為近年台電虧損的主因，而非購買綠電。且隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業，就不須台電支出。