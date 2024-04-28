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南投郡大林道落石坍方 車禁行、人只出不進

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投信義郡大林道傳出多處落石坍方，又以1.8K最為嚴重，交通中斷，車輛禁止通行。圖／林業署南投分署提供
南投信義郡大林道傳出多處落石坍方，又以1.8K最為嚴重，交通中斷，車輛禁止通行。圖／林業署南投分署提供

花蓮強震且餘震不斷影響，南投信義郡大林道傳出多處落石坍方，其中又以1.8K最為嚴重，加上近期天氣不穩，且山區降雨，林業署南投分署表示，考量安全，管制該林道禁止車輛通行，人員則「只出不進」，並呼籲山友近期避免上山。

林業署南投分署指出，郡大林道因鄰近郡大山而得名，為巒大事業區重要作業幹道，起點位於台21線旁十八重溪橋左岸，為進入丹大野生動物重要棲息環境路徑之一，該保護區涵蓋丹大、巒大、濁水溪、木瓜山、林田山等五個事業區。

由於該林道深入地質脆弱區域，目前通行至約33K大面積崩塌地，部分路段仍常因天然災害，須持續進行維護改善；本月初花蓮強震後，該路線0.9K、1.2.K、1.7K及1.8K等處都出現落石坍方，近期餘震不斷，1.8K處災害持續擴大，無法通行。

但因國內山域串連四通八達，郡大林道又是自南投端攀登南三段的主要路徑，經評估該林道現況及民眾安全，林業署南投分署表示，受氣候及地震影響，該林道沿線多處仍見落石，且不定期發生坍方，禁止車輛通行，人員原則上「只出不進」。

林業署南投分署說明，經巡查，郡大林道多處路段落石坍方，又以1.8K最為嚴重，必須調派機具才能搶通，但因近期仍餘震不斷，且山區降雨，考量勘災及施工安全，狀況允許再進場清理落石，因此基於行車安全考量，目前嚴禁車輛通行。

此外，從花蓮瑞穗入山挑戰南三段的山友，若要從郡大林道下山，務必注意步道狀況，行經崩塌區盡速通過，切勿停留；而強震過後山區林道邊坡相當不穩定，加上降雨，出入要特別注意安全，更呼籲近期內應避免上山，以確保自身安全。

南投 花蓮強震 落石

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