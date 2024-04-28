爬樓梯能延壽！英研究曝「死亡風險減24%」 降低1疾病發作

現代人多缺乏運動，往往爬個樓梯便氣喘如牛。近日，英國東安格里亞大學（University of East Anglia）博士帕多克（Sophie Paddock）於歐洲心臟病學會（ESC）表示，經常爬樓梯的人可降低全因死亡風險24%，有助於延長壽命。

外媒《Newsweek》表示，據美國疾病控制和預防中心數據指出，大約四分之一的美國人缺乏運動，而大量研究顯示久坐不動的生活方式，會增加各種原因的死亡，與患上心臟病、糖尿病等風險。報導稱，帕多克在ESCPrev 2024發表《評估爬樓梯對心血管的益處》論文中，團隊分析48萬多名35歲至84歲的民眾，發現爬樓梯可讓全因死亡風險降低24%，並將死於心血管疾病的可能性減少39%。

研究說明，爬樓梯能降低心臟病發作、心力衰竭、腦中風等心血管疾病的風險，「如果可以選擇走樓梯或搭電梯，那就選擇走樓梯，因為這對心臟有幫助」。帕多克表示，該研究結果與爬樓梯的階數、登階速度無關，且研究對象不只侷限身體健康的人，也包括周邊動脈疾病病史、心臟麻痺的族群。

帕多克坦言，雖需進一步證實，爬樓梯的次數越多是否益處越大，但基於研究結果，他們仍十分鼓勵大家將「爬樓梯」融入日常生活中，並呼籲「無論是在工作、家庭還是其他地方，都要多走樓梯」。