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中華郵政綠能物流車隊 128年機車100%電動化

中央社／ 台北28日電
中華郵政公司於民國106年開始導入電動機車，根據中華郵政向交通部提出的最新目標，建立綠能物流車隊，預計128年時近8000輛機車全面電動化。示意圖／聯合報系資料照片
中華郵政公司於民國106年開始導入電動機車，根據中華郵政向交通部提出的最新目標，建立綠能物流車隊，預計128年時近8000輛機車全面電動化。示意圖／聯合報系資料照片

中華郵政公司於民國106年開始導入電動機車，根據中華郵政向交通部提出的最新目標，建立綠能物流車隊，預計128年時近8000輛機車全面電動化。

中華郵政全台提供的郵件投遞服務，主要靠近8000輛機車，原本都是使用傳統汽油機車，106年配合政府「空氣污染防制行動方案」，開始導入電動機車，汰換汽油機車，朝建立綠能車隊邁進。

中華郵政向交通部提出報告，至112年底，已採用3241輛電動機車，占2輪機車總數約41%，113年將陸續汰換500輛電動車，預估在118年電動機車占比達50%，128年完成百分之百目標。

中華郵政統計，以每輛郵遞汽油機車每年碳排放量約1.34公噸估計，若全面使用電動機車，每年可減少碳排約4342公噸，相當於11.24座大安森林公園面積林地每年產生的二氧化碳吸附量。

中華郵政 交通部 電動機車

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