中部以北注意雷雨 周三起2天另波鋒面到、雨炸全台又降溫

昨天鋒面位置比較偏在台灣的南端，降雨主要在南部地區。中央氣象署預報員張承傳表示，今天開始鋒面北移，中部以北、其他地區降雨逐漸增多，明天鋒面離台灣最遠，所以明天各地降雨會明顯減少。不過，周二另一波鋒面開始接近，周三、周四受鋒面影響，這兩天各地降雨機率提高。

張承傳表示，目前鋒面位置在台灣北部海面到台灣海峽交界這一帶，鋒面附近雲量多，尤其中部以北、東半部地區雲量偏多，南部相對比較少。主要降雨在中部以北地區，目前斷斷續續有下雨現象；南台灣降雨不明顯。

今天天氣部分，張承傳表示，鋒面在北移當中，中部以北有短暫陣雨或雷雨現象，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區今天會有比較大的雨勢出現。溫度方面，沒有下雨的空檔，各地高溫29至32度，感受偏悶熱。

降雨趨勢，張承傳表示，鋒面明天是距離台灣最遠的一天，各地多雲到晴天氣，午後中部以北、東北部、其他山區會有短暫雷陣雨。周二另一波鋒面接近，午後各地山區局部短暫雷陣雨之外，其他地區轉為零星短暫陣雨現象。

張承傳表示，尤其周三、周四另一波鋒面來到台灣上空，各地降雨機率再度提高，轉為短暫陣雨或雷雨天氣，尤其是西半部地區會有短延時強降雨現象，並且會有較大雨勢發生機率。周五、周六鋒面逐漸離開，風向轉為偏東風環境，水氣這兩天減少，只剩下迎風面的東半部地區會有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲天氣，午後山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度趨勢部分，張承傳表示，周三、周四除了鋒面影響，後頭也有東北季風吹下來，所以這兩天北台灣稍微轉涼，低溫各地從24度左右降至21度上下，早晚感受偏涼。白天高溫降到27至28度左右，整天都是舒適偏涼的天氣型態。中南部、花蓮高溫也會降到30度以下。其他時候高溫仍有機會30至34度左右，尤其明天西南風偏強，高溫比較高一些。