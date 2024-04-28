滯留鋒影響全台雷雨 吳德榮：今晚天氣好轉 周二再變天

今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨華南有雲系持續移進台灣，伴隨降水回波，已有局部降雨，南部較明顯。

今天白天滯留鋒影響，吳德榮表示，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防小範圍雷擊、強風、瞬間大雨。晚起降雨停歇。北部22至30度，中部21至32度，南部20至33度，東部21至31度。

吳德榮表示，明天、周二上午滯留鋒北移，各地晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。