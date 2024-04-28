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健保個資 學者批「沒退出權」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

健保資料庫目的外利用遭判定違憲，健保署三月提出「衛福資料使用條例」草案，要賦予健保資料使用法源，預告期至五月。學者批評，草案雖設有退出權，卻無力約束申請者，應是獨立監督機制的「諮議會」卻由衛福部掌握，在此草案規定下人民根本沒有退出權。

中研院法律學研究所資訊法中心、台灣人權促進會昨舉行「健康與社福資料再利用之法治根基座談會」。台大法律學院副教授蘇慧婕指出，草案對目的外利用民眾健保資料幾乎沒有規範，個資保障幾乎不存在。

草案第三條指出，主管機關在基於其他法律要求、為維護國家安全，或免除人民生命、人體、財產安全急迫危險時，可不顧民眾退出意願，利用其衛福資料。中研院法律學研究所研究員邱文聰表示，該條文是寫「人民」而非「當事人」，這讓申請資料用做研究的廠商，能以「免除人民身體危害」為由使用。

邱文聰說，草案雖對衛福資料設有諮議會的監管機制，卻未明定專家學者如何組成，衛福部可挑選傾向利用資料的專家形成穩定多數，等同人民根本沒有退出權可言。

督保盟發言人滕西華表示，草案雖有資料去識別化的規定，但以罕病患者為例，要對應個人身分並非難事；而外籍人士利用衛福或已故民眾資料過去均有爭議，也未見規範。

衛福部社保司司長劉玉娟表示，已有人反映諮議會體制過大，恐導致行政效率不佳；草案預告期至五月一日止，歡迎各界持續提出討論。

健保署 機制 衛福部

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