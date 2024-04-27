快訊

已婚高雄醫外島義診帶護理師同遊 當街「上下來回撫摸」辯只是同事

很少會員知道…揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

長崎縣平戶市長黑田成彥訪中央社 盼加強台日交流

中央社／ 台北27日電
日本長崎縣平戶市長黑田成彥（左4）26日下午率團拜訪中央通訊社，由中央社社長曾嬿卿（右4）、副社長陳正杰（右3）、新聞部總編輯王思捷（右2）、國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右）等人接待。中央社
日本長崎縣平戶市長黑田成彥（左4）26日下午率團拜訪中央通訊社，由中央社社長曾嬿卿（右4）、副社長陳正杰（右3）、新聞部總編輯王思捷（右2）、國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右）等人接待。中央社

日本長崎縣平戶市長黑田成彥昨天下午拜訪中央通訊社並與社長曾嬿卿會面，雙方就促進台日文化、觀光交流等議題交換意見。

黑田成彥本次訪台，除了出席28日在台南鄭成功祖廟舉行的「全國奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭活動」，還將宣傳平戶觀光。

鄭成功1624年出生於平戶，黑田成彥表示，平戶市今年7月將舉辦相關紀念活動，希望台灣遊客屆時踴躍造訪。

黑田成彥還說，平戶市預計在今年10月的美食節活動中介紹台灣料理。另外也考慮進一步推動與台灣的觀光、高中生交流，深化彼此友好關係。

曾嬿卿回應表示，許多台灣人透過社群媒體收集日本旅遊資訊，如何發布資訊相當重要。她並指出，鄭成功誕辰400年是宣傳平戶觀光的好機會，中央社與台南市關係密切，願意提供相關協助。

平戶是日本本土最西端的城市，由平戶島及鄰近島嶼、九州島北松浦半島部分地區組成。境內觀光資源豐富，除了鄭成功紀念館、平戶城等知名景點外，平戶比目魚等美食及每年8、9月舉辦的祭典「平戶南風夜風人祭」也吸引不少旅客造訪。

台灣人 日本 美食 鄭成功

延伸閱讀

荷蘭侵台末代總督揆一後代 400年後來台感謝「鄭成功」

仿鄭成功登陸 鹿耳社區首度跨海金門邀舊部後人參與

出席台日聯誼會成立 韓國瑜：三杯清酒下去就會水乳交融

彰化200公分高文昌筆亮相 考生祈福求「高」中第一志願

相關新聞

疑「生熟食混用」釀禍！11人吃漢來海港上吐下瀉就醫 巨蛋店停業2天

高市衛生局今天接獲醫院通報，有3人昨天在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局立刻派人到場稽查，發現有生熟...

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐持續地震…籲注意「3斷層段」

今天凌晨花蓮接連發生規模6.1、規模5.8地震，9縣市收國家級警報，全台有感，中央氣象署研判為0403花蓮地震餘震。台灣...

今晚起西半部降雨漸增！這日為短暫空檔 周二另波鋒面報到降雨又降溫

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機...

睡夢中晃一下被驚醒！半夜地震該怎麼逃 學者建議2動作可立刻自保

最近常半夜地震，有些民眾從睡夢中被驚醒，該不該逃生呢？大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺今表示，若床的周邊沒家具倒...

明天中部以北降雨機率增 粉專：下周三另1波鋒面掃過

鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位於台灣南端，雲雨帶主要在高屏這一帶活動，今天的雨勢會比預期還要小...

健康台灣論壇 賴清德：我以後喝珍奶不再全糖改低糖

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。