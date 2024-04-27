長崎縣平戶市長黑田成彥訪中央社 盼加強台日交流

日本長崎縣平戶市長黑田成彥昨天下午拜訪中央通訊社並與社長曾嬿卿會面，雙方就促進台日文化、觀光交流等議題交換意見。

黑田成彥本次訪台，除了出席28日在台南鄭成功祖廟舉行的「全國奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭活動」，還將宣傳平戶觀光。

鄭成功1624年出生於平戶，黑田成彥表示，平戶市今年7月將舉辦相關紀念活動，希望台灣遊客屆時踴躍造訪。

黑田成彥還說，平戶市預計在今年10月的美食節活動中介紹台灣料理。另外也考慮進一步推動與台灣的觀光、高中生交流，深化彼此友好關係。

曾嬿卿回應表示，許多台灣人透過社群媒體收集日本旅遊資訊，如何發布資訊相當重要。她並指出，鄭成功誕辰400年是宣傳平戶觀光的好機會，中央社與台南市關係密切，願意提供相關協助。

平戶是日本本土最西端的城市，由平戶島及鄰近島嶼、九州島北松浦半島部分地區組成。境內觀光資源豐富，除了鄭成功紀念館、平戶城等知名景點外，平戶比目魚等美食及每年8、9月舉辦的祭典「平戶南風夜風人祭」也吸引不少旅客造訪。