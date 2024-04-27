預算執行一度落後 國防部：三軍總醫院松山航醫大樓已竣工

立法院預算中心近期發布報告，指出三軍總醫院松山分院航空醫學大樓計畫，111年底累計預算執行率不及5成。國防部表示，先前因廠商財務問題、疫情影響及缺工等因素，以致進度遲緩，大樓已於1日竣工，正辦理驗收程序。

三軍總醫院松山分院航空醫學大樓於110年3月23日舉行動土典禮，總統蔡英文出席典禮時表示，興建航醫大樓有兩個重要意義，第一是表達政府對「軍陣醫學」的重視，是要確保現役官士兵體能和安全戰力的重要指標，第二就是強化地區長照的需求，航醫大樓建成後，新大樓將可發展成急重症治療院區，而舊大樓將作為慢性病醫療及長照機構。

立法院預算中心近期發布「國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金111年度決算評估報告」，指出國軍生產及服務作業基金醫療事業自107年度起，陸續提出多項固定資產建設專案計畫。

報告指出，其中「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」及「醫學中心質子治療系統整備」等2項計畫，111年底累計預算執行率均不及5成，允宜檢討問題成因並加強進度控管。

國防部接受中央社訪問回應，三軍總醫院松山分院航空醫學大樓因廠商財務問題、疫情影響及缺工等因素，以致進度遲緩影響預算執行率，大樓已於今年4月1日竣工，目前正辦理驗收程序，驗收通過後預算執行率達100%。

至於質子治療系統整備計畫，國防部指出，原規劃於109至113年執行，期間因接連受新冠疫情等因素影響，經多次招標皆無商投標流標，目前預算執行率0.27%。

國防部指出，本案經重新檢討，修訂計畫並於今年3月奉行政院核定，執行期程自113年延長至118年，目前由所屬三軍總醫院籌劃，預計於118年啟用。