9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐持續地震…籲注意「3斷層段」

今天凌晨花蓮接連發生規模6.1、規模5.8地震，9縣市收國家級警報，全台有感，中央氣象署研判為0403花蓮地震餘震。台灣大學地質系名譽教授陳文山今於臉書表示，4月3日花蓮地震後，大約90%的餘震都發生在嶺頂斷層，且較大餘震位置沿著斷層面上南北方向來回移動，在短期內可能還會持續發生地震進行應力調整。

陳文山表示，凌晨規模6.1地震再次發生在和平外海，這個地震序列，首先從主震4月3日規模7.2發生在磯崎，餘震4月3日規模6.5發生在立霧溪口，4月23日規模6.3發生在磯崎，4月27日規模6.1發生在和平外海，這表明在未滿一個月的時間內，大約90%的餘震都發生在主震破裂面上，也就是嶺頂斷層。

他指出，值得注意的是，較大的餘震（大於規模6.0）震源的位置沿著斷層面上南北方向來回移動，這意味著餘震系列仍然在主震破裂面上調整應力，因此在短期內可能還會持續發生地震進行調整。

陳文山表示，嶺頂斷層屬於縱谷斷層系統的北段，與中南段的瑞穗斷層、池上斷層、利吉-鹿野斷層相連。而縱谷斷層在陸域延伸約170公里，是兩個板塊的邊界斷層。此次4月3日主震的破裂面長度約70公里長，若考慮主震規模7.2，嶺頂斷層可能已經釋放了大部分能量。

他指出，回顧73年前1951年花東地震系列，1951年10月22日在花蓮外海發生2起規模7.1與7.0的地震，造成了米崙斷層的錯移。一個多月後，11月25日在玉里-池上間又發生一起規模7.1台東地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層（中央山脈斷層系統）的錯移。這表明1951年11月25日的台東地震受到1951月10月22日花蓮地震的影響，從而調整了整個縱谷斷層系統的應力分佈。至於類似情況是否會發生在4月3日花蓮地震之後仍待觀察。

陳文山表示，如此問題，透過回顧近百年來縱谷斷層系統的地震歷史，可以看到不同斷層區段的地震活動情況。池上斷層南段和瑞穗斷層在1951年的台東地震以及2003年的成功地震中發生了錯移，顯示這兩條斷層於近數十年中已經釋放了大部分能量。而百年以來，奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段則沒有發生大規模地表變動或規模7.0以上的地震，是否意味著這幾條斷層值得注意的。