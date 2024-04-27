極東正露丸造假停業 高市衛生局澄清：國內輸入非此廠牌
日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」後造假數據出貨，遭勒令停業。高市衛生局今天表示，目前國內核准輸入的「喇叭牌正露丸」並非該製藥商所屬藥品。
衛生局今天發布訊息表示，有關媒體報導日本富山縣富山市製藥商極東（KYOKUTO）的腸胃藥物正露丸，被查出檢測報告造假，未符合規定標準；經高雄市政府衛生局查察，目前國內核准輸入的「喇叭牌正露丸（衛署藥輸字第022263號）」並非該製藥商所屬藥品。
衛生局也再次呼籲，民眾如果對使用的藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，以確保健康權益。
日本讀賣新聞報導，截至目前為止尚未接獲富山縣內有民眾健康受損通報。富山縣政府昨天祭出的停業命令將從4月30日起生效，停止極東（キョクトウ）製造醫藥品23天，及停止販售22天。
富山縣政府是在2022年夏天進行突擊檢查時，發現極東在生產方面有不完備之處，極東當時進行了516萬份藥品的自主回收作業。極東表示，至少從30年前就持續竄改藥品試驗結果。
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