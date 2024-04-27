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睡夢中晃一下被驚醒！半夜地震該怎麼逃 學者建議2動作可立刻自保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
半夜被地震震醒，大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺建議民眾自保方法。圖／大葉提供
半夜被地震震醒，大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺建議民眾自保方法。圖／大葉提供

最近常半夜地震，有些民眾從睡夢中被驚醒，該不該逃生呢？大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺今表示，若床的周邊沒家具倒下、物品落下的風險，可採趴姿防護並用枕頭保護頭部，等停止地震再拿防災避難包走出房子到空曠處避難。

今清晨花蓮再發生六級以上餘震，各縣市有一至四級地震，不少民眾從睡夢中驚醒，白天清醒時遇到地震可迅速躲到安全地方，晚上被驚醒可能六神無主，應如何自保？周中祺建議，無論白天或晚上地震，先不要移動，以免被掉落物品砸傷或壓傷，地震停止後帶著防災避難包到戶外空曠地方。

他說，晚上被震醒，如果周圍沒有家具倒下、物品掉落的風險，在床上採趴姿，用枕頭保護頭部，或趕緊下床躲在堅固桌子底下，但若是玻璃桌面就不適合避難，也不要躲在牆面出現大型裂縫或是混凝土剝落的牆壁邊。

周中祺表示，近日地震頻繁，住家門口旁不放高家具以免倒下影響逃生路線，高家具應固定，重物、易碎品放低處，一旦發生地震，要先找堅固的構造物立即趴下、掩護、穩住，用手保護頭部避免受傷，行動不便者只要護住頭部、在輪椅上盡量彎腰即可。

如果逃離房子，必須先關閉電力和瓦斯避免火災，回到房屋先檢查牆壁、天花板、柱子是否有地震後的新裂縫，萬一損壞嚴重就不宜停留屋內。最近地震多，平常就要清楚逃生動線，準備緊急逃生包，放入手電筒、急救用品、水、簡便食物以備不時之需。

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