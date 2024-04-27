台東縣長饒慶鈴訪歐洲小水力電廠 盼因地制宜發展再生能源

台東縣長饒慶鈴帶領縣政府團隊和鄉鎮市長歐洲小水利發電考察團，探訪維也納市區內、多瑙河上的川流式發電廠，饒慶鈴盼台東也能因地制宜發展再生能源理念。

台東縣長饒慶鈴帶領縣政府團隊和9名鄉鎮市長，20日前往歐洲考察綠能，規劃9天行程，昨日結束所有參訪行程。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，考察團隊最後行程，於25日到奧地利林茨（Linz），林茨位於多瑙河上游，周圍多山地起伏，團隊拜訪WWS Wasserkraft、GUGLER兩個於小水力發電廠生產、供應和安裝領域的翹楚公司，分別以各自不同的技術開發出適合不同水域且高效率的小水力發電機組。

26日到Freudenau水力發電廠，位於維也納市區內、多瑙河上的川流式發電廠，是第一個在大都市裡的水力電廠。Freudenau電廠1998年運作，一開始就規劃魚道，該電廠裝置容量172MW，年發電量10.9億度，可供30萬戶家庭用電，達到能源發展與生態保育（Ecological Conservation）雙贏。

此外，這電廠搭配傾倒式閘門組及船閘，用閘門組控制上游水位，除控制船閘以利航運，兼顧發電需求，有效利用多瑙河水量進行複合式利用。

饒慶鈴表示，瑞士、奧地利都是小水力發電技術相當成熟國家，兩國42.2%、66%發電來自水力，把潔淨低碳電力的環保永續理念融入教育與生活中，是台東學習重點，未來將營造台東成為綠能城市。

她說，因地制宜是實現永續綠能發展的重要因素，台東約有34%受到颱風直接登陸的衝擊與風險，所以配合微電網發展再生能源，達到偏鄉不斷電效果，是首要目標。因地制宜不僅體現在小水力發電項目上，還可應用於其他領域，如農業、觀光發展等。通過充分挖掘當地資源和特色，實現經濟發展和生態保育雙贏，為台東發展注入新動力。