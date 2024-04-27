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健保部分負擔新制 民團：3弱勢族群 恐因貧而病

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保部分負擔新制去年七月上路，民眾門急診就醫費用均增加。醫改會執行長林雅惠表示，健保署應注意經濟弱勢、近貧戶及健康弱勢三大族群，是否因部分負擔增加而不願就醫，引發健康惡化，健保署應持續追蹤，避免國人「因貧而病」。

林雅惠表示，主計總處公布一至三月消費者物價總指數，相較去年同期，醫藥保健類上漲最多，主因是部分醫療院所掛號費以及部分負擔調漲所致。健保署報告指出，慢性病患以糖尿病患醫療費用增加一四○元最多，依國外研究顯示，當部分負擔提高二美元（約新台幣六十五元），就會影響必要及非必要醫療行為。

林雅惠憂心，經濟弱勢、近貧戶及健康弱勢三大族群，可能因部分負擔增加而不願就醫。健保署統計，全國慢性病患超過一千二百萬人，最終若影響了規律就醫，造成病情惡化，恐讓健保支出花費更多，呼籲健保署應持續追蹤此三類患者的就醫情形。

督保盟發言人滕西華表示，新制部分負擔上路半年，許多弱勢族群仍在容忍期，「為了就醫需要，即使醫療費用增加，還是要看病」，健保署報告也指出，弱勢族群就醫次數略有增加，這表示有非看不可的疾病，如果時間拉長，醫療費用增加可能會降低就醫次數，但等到疾病嚴重就醫，對民眾也是負擔。

滕西華說，新制部分負擔採定額方式，對於免部分負擔的族群，除中低收入戶、近貧戶等經濟弱勢者應維持減免外，其餘包括領有重大傷病卡、孕婦產檢、新生兒保健等，應重新檢討全免、優免或設有年度上限等措施。

健保署 慢性病

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