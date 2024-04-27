橘世代／【熟齡重訓】熟齡重訓 愛上健康的自己

早上九點，健身房剛開門，六十一歲的陳初青就來報到，在教練黃理騏指導下進行重量訓練，動作熟稔，舉槓鈴的手臂有著明顯肌肉線條，採訪當天現場測量體脂率百分之十五，很難想像一年半前她的體脂率還超過百分之卅三，而且嘗試過各種運動項目卻屢戰屢敗，六十歲之前都找不到適合自己的運動方式，直到她開始重訓。

「我一直對健康很有危機意識。」身為獨生女，面對父母衰老生病，她先是照顧失智母親，後來年邁的父親也失智，照顧雙親長達十三年，「父親曾經有一次泡澡後無法從浴缸站起來，努力一小時好不容易才爬出來，很明顯的肌少症。」她希望自己的老後自由自在，不因身體狀況影響生活，而運動就是最好的解方。

疫期到健身房 甩照顧壓力

但她自嘲各種球類都打不好，排球無法發過網，籃球投不進，瑜伽課永遠被老師說不用勉強，筋骨很硬，很容易扭到、拉傷，跳舞跟不上韻律。疫情期間，原本的運動場地關閉，因緣際會來到以重訓為主的「夢想健身」健身房。剛開始她想減脂減重，也想從照顧者的身分中喘口氣。父親病情進入重度失智後，經常認不得女兒，疫情嚴峻期間無法外出，半夜經常在家裡大吼大叫，吵著要報警抓不讓他出門的陳初青，各種狀況層出不窮。

扛著照顧壓力，她格外重視心理健康，嘗試各式各樣方法讓自己抽離照顧者的情緒，後來發現最有效的是重訓，無論多忙都要擠出時間，每周兩次、每次一小時專注訓練，「重訓就像一帖良藥，沮喪疲倦的時候，如果躺在沙發上看電視，反而更累，流汗後心情反而輕鬆，不會一直想著長照的責任」。

陳初青（前）在教練黃理騏（後）指導下練出肌肉線條。記者曾原信／攝影

練出線條 比少女時期好看

重訓不到兩個月，體脂肪就減少百分之七，教練黃理騏稱讚她是進步速度最快的學生，甚至超越許多年輕人。陳初青課後認真執行教練給的功課，每天只要天氣允許就會慢跑，三餐按照營養師建議自己準備，「從開始重訓到現在，非常享受不斷進化的過程，運動後大汗淋漓，身心舒暢極了，愛上自己愈來愈健康的樣子」。練出一身漂亮的肌肉線條，現在的她比少女時期更好看，旁人稱讚並請教她作法。影響所及，十多位熟齡親友也加入重訓行列，先生是最早跟進的，訓練出肌肉之後也愛上重訓，她強調，每個人都要運動，但不一定要複製她的模式，應多方嘗試找出適合自己的作法。

被貼胖子標籤 重訓解心結

擔任家庭照顧者多年，總是把自己放在最後，家人都排在前面，自己的需求是零。即使是長照失智父母期間，也未曾減少對公婆及先生孩子的照顧，沒有自己的生活。「以前的我很沒有自信，我能馬上講出每一位家人的優點，卻想不出來自己的優點，覺得做什麼都不行」。

從小被同學貼上胖子標籤，在六十歲時終於透過重訓解開心結，每天照鏡子愈看愈開心，以前走在路上被人多看一眼，會以為是衣服穿反了，現在被多看一眼，會知道是因為自己很漂亮，「現在的我充滿自信，覺得只要想做的事情，沒有做不到的」。

去年出版《給自己60歲的禮物：用健康餐盤和重訓改變人生》，她說，以前絕對不敢把餐盤照、健身照公開，但她想鼓勵熟齡族，「不要覺得人生都走過大半，就認為算了就這樣吧下輩子再說」，更提醒像她一樣的家庭照顧者：「一定要放愛在自己身上。」