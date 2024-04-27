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健康你我他／地中海擴大 老公躺平笑看

聯合報／ 巧爾／基隆中正
先生買了一組電動理髮器請我幫他理髮，現在我是他的御用理髮師。圖／讀者提供
先生買了一組電動理髮器請我幫他理髮，現在我是他的御用理髮師。圖／讀者提供

婚後，發現公婆的髮量極少，公公只有前額頂上一綹頭髮婆婆70後掉髮嚴重，開始戴假髮出門。先生不惑之年，頂上頭髮也日漸稀疏，理髮時僅修剪兩鬢及後腦勺下的髮量。

先生深知這是遺傳問題，面對頂上地中海似的面積愈來愈大時，內心沒有太多掙扎，除了使用健髮洗髮精一陣子外，便不再採取任何自力救濟的方式。

先生很豁達，還常拿自己外在不足開玩笑。 最初，先生一年理三次髮，每當他說：「我今晚要去修頭髮。」兒子就虧他：「爸爸你都沒什麼頭髮，還理什麼頭啊。」先生無所謂還笑回：「理髮店老闆賺我的錢最好賺啦。」

後來先生買了一組電動理髮器，請我幫他理髮，他說：「也沒剩下多少頭髮，乾脆都理光啦。」 從此沒再走進理髮院，現在我是他的御用理髮師。

看得很通透的先生，早甩掉三千煩惱絲的困擾了。

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