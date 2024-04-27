聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／地中海擴大 老公躺平笑看
婚後，發現公婆的髮量極少，公公只有前額頂上一綹頭髮，婆婆70後掉髮嚴重，開始戴假髮出門。先生不惑之年，頂上頭髮也日漸稀疏，理髮時僅修剪兩鬢及後腦勺下的髮量。
先生深知這是遺傳問題，面對頂上地中海似的面積愈來愈大時，內心沒有太多掙扎，除了使用健髮洗髮精一陣子外，便不再採取任何自力救濟的方式。
先生很豁達，還常拿自己外在不足開玩笑。 最初，先生一年理三次髮，每當他說：「我今晚要去修頭髮。」兒子就虧他：「爸爸你都沒什麼頭髮，還理什麼頭啊。」先生無所謂還笑回：「理髮店老闆賺我的錢最好賺啦。」
後來先生買了一組電動理髮器，請我幫他理髮，他說：「也沒剩下多少頭髮，乾脆都理光啦。」 從此沒再走進理髮院，現在我是他的御用理髮師。
看得很通透的先生，早甩掉三千煩惱絲的困擾了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言