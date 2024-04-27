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愛肝達人站／上醫醫「狗」，下醫醫「人」？

聯合報／ 許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

某日，同仁忽然傳來簡訊：「對不起，家裡發生緊急重大事件，必須趕快回去處理。早上的門診就不能協助了！」

我心想大事不妙，一定是家裡親人發生重大事故，與公婆同住的她，是個資深又有愛心的護理師，對病人又好，事親至孝。

「當然，趕快回去處理是應該的，需要我協助再告訴我！」

我安慰她：「唉呀，老人家年紀大了像機器老舊，隨時會出問題，這也是…」

到了下午回來。

「都處理好了！」她一臉鎮靜，我又不好意思問她原由，我心想也許哪一天再去家裡靈堂燒一下香或去慰問一下。

第二天，真相大白。原來是她家養的狗突然走了！狼犬養了17年，像家人一樣，每個禮拜，她再忙，都要帶她去遛一下！

人與狗，感情深厚，狗狗突然走了，難免傷心。還好，與人不同的是，目前還不到在狗往生之後，為狗吃齋唸佛，也不用做頭七，也不用家祭及公祭，但說不定哪天典禮會更為莊嚴慎重呢。

這年頭，聯考志願選當獸醫的比例愈來愈多，漸漸有凌駕看人的醫師的趨勢。狗狗看病，健保不給付，狗狗的病，看人的醫師不會看。雖然古語形容狼心狗肺，都是負面的形容詞，但他們的地位是與日上升的。反之，在目前國內的醫療體系之下，看人的醫師籠罩在健保的體制之下，對生重病的病人很好，但由於有些制度設計不良，弊端逐漸浮現。

例如基層醫師賺1元，健保只給付7毛，醫院及診所為了永續經營，只好另求生路，一個是靠業外收入，例如美食街或停車場，要不然就是發展美容等自費醫療，還沒有進醫學院的考生，就選擇獸醫系，專門看阿狗阿貓，一方面牠們沒有健保是自由市場，一方面養狗貓的人通常在經濟比較好，也知道這個健保不給付！

多年前某一天深夜，接到一位好友的電話：「X醫師，你能不能幫我的狗狗做超音波？我看牠肚子大了起來，不知是否肚子有水或長了肝癌或有了肝硬化？」

這位女士，蠻有醫學概念的，知道狗肚子大可能肝有問題，令人想起台灣不少肝病病友也都是肚子大了才求醫，尤其在二、三十年前，許多病友都是肚子大了求醫才發現肝不好，可能肝硬化了或長了肝癌。

小時候，曾經在放學的路上被狗追殺，在幼小的心靈受了創傷，那種恐懼感至今歷歷在目，因此我把這位女士的要求婉拒了，我請另一位不怕狗的醫師幫牠做了超音波。

的確，由於時代變動，家裡養毛小孩的家庭愈來愈多，毛小孩被重視的程度有時甚至比「人」還更受到寵愛，因此，當醫「人」的下醫，如何調整心態，如何適應醫療環境的改變，或轉行去當獸醫，改當上醫醫「狗」，說不定也是目前醫人的下醫另一條出路吧，阿門！

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

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