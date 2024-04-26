家扶：2成兒少曾遭網路詐騙、3成上當後變成隱形受害者

網路詐騙的魔爪伸向兒少。根據警政署最新資料，去年1至5月網路犯罪以詐欺占39.65%為首，較上一年同期增加44.76%；且網路犯罪事件中，兒少受害者人數2018年開始逐年上升，2022年已較5年前激增88.68%。家扶數據顯示，有近4成兒少曾遇網路詐騙，有2成左右的兒少曾被實際詐騙，然近3成兒少被詐騙後不會告訴別人，成了網路詐騙的「隱形受害者」。

為了解兒少於網路中被騙取金錢或個資的情形，家扶進行《兒少網路使用經驗調查》，發現曾遇過網路詐騙的兒少不少，有20.3%因網路詐騙損失金錢或外流個資，近3成兒少被詐騙後不會告訴別人，進一步探究原因，多為「覺得小事一件」（45.1%）、「怕麻煩」（41.9%）、「覺得自己處理就好」（41.0%）。

家扶表示，兒少可能因損失金額少、沒有意識到個資保護的重要，或怕被家長責備，會選擇不對損害的權益進行爭取、甚至求助，未成年的孩子因此成了網路詐騙的「隱形受害者」，照顧者的協助將是關鍵。

為強化兒少保護，家扶推動第12年《428兒保日》，今年邀請主播張齡予擔任愛心大使，呼籲關注兒少網路安全，一起預防並杜絕詐騙風險。張齡予分享，大家對於網路詐騙的訊息應該都不陌生，大人都會被騙，更何況是認知未成熟的孩子們，建議家長以故事與孩子交流哪些可能是詐騙，或一起玩家扶的AR遊戲，討論遇到要如何處理，讓孩子從玩中學習保護自己。

家扶社工指出，小美（暱稱）結識的網友誆騙小美回覆簡訊碼可以一起賺錢均分，小美想著能協助家裡經濟就配合著網友導引操作，卻陷入詐騙陷阱、損失數千元，小美懊悔又擔憂，不安的情緒被社工察覺後介入協助。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳說，不法分子常常透過人際關係面向對兒少下手，再慢慢發展成金錢詐騙，網路與社群媒體蓬勃發展，兒少接觸或與網友互動漸頻繁，照顧者需要多加留意。

鮑智傳提醒，舉凡商品如有過低於市價、違常的利益引誘、不明連結網址、網友間金錢交易或要求個資隱私等，提醒兒少都要多查證或與大人討論。