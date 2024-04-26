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全國200萬人罹氣喘 台大醫籲抽血檢查：嚴重型患者勿停藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院舉辦為期兩週的「嚴重氣喘照護『型』動計劃」衛教展，透過互動體驗和衛教講座，提升民眾對於嚴重氣喘疾病的認知。圖／台大醫院提供
台大醫院舉辦為期兩週的「嚴重氣喘照護『型』動計劃」衛教展，透過互動體驗和衛教講座，提升民眾對於嚴重氣喘疾病的認知。圖／台大醫院提供

根據2022年台灣成人氣喘臨床照護指引，全台約有200萬人受氣喘困擾，盛行率接近糖尿病。近期天氣回溫，患者氣喘次數下降，部分患者減少回診或自行停藥。嚴重氣患者多有嗜酸性白血球數目偏高的情況，台大醫院胸腔內科主任施金元說，此類患者應循醫囑定期用藥，不可擅自停藥，同時應定期紀錄症狀變化，做好自我評估和預防措施，才能降低急性發作風險控制病情。

「氣喘是呼吸道長期反覆發炎導致氣到阻塞，造成呼吸困難、胸悶、喘鳴聲、夜間咳嗽加劇等症狀的慢性呼吸道疾病。」台大醫院胸腔內科主治醫師古世基表示，臨床上氣喘治療會採階梯式用藥，初期可使用吸入式類固醇與支氣管擴張劑控制，一旦患者必須提高類固醇劑量，或增加其他藥物才能控制症狀，或連藥物也難控制，就會被歸類為「嚴重型氣喘」。

古世基表示，國際資料顯示，嚴重氣喘患者約占所有氣喘患者5%至10％，若再加上血液檢測「嗜酸性白血球」數值高於150 cells/uL，則診斷為嗜酸性白血球型嚴重氣喘。台灣胸腔暨重症加護醫學會前理事長王鶴健表示，嗜酸性白血球主要在免疫系統中負責對抗感染、調節免疫反應，若其數量過多，會導致呼吸道慢性發炎，引起氣管腫脹、狹窄，嚴重時必須急診或住院治療。

氣喘症狀複雜、難以控制，古世基建議，患者應及早進行血液檢測，確認氣喘型別，以調整治療方案，以嗜酸性白血球型嚴重氣喘為例，常但隨其他共病如鼻息肉、胃食道逆流，症狀治療後無法控制，臨床上會考慮以生物製劑搭配其他藥物進行治療。台大醫院副院長高嘉宏說，建議患者應與醫療團隊討論後，選擇合適、個人化的治療方案，並依循醫囑穩定用藥。

台大醫院 患者 氣喘

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