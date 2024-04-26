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中南部持續豪雨轟炸慎防冰雹！未來1周全台有雨…僅這天有空檔

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天中南部地區除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，可能伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象，尤其台南、高雄及屏東降雨明顯。本報資料照片
今天中南部地區除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，可能伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象，尤其台南、高雄及屏東降雨明顯。本報資料照片

鋒面影響，今天各地天氣仍較不穩定，中央氣象署預報中心科長林秉煜說，今天中南部地區除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，可能伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象，尤其台南、高雄及屏東降雨明顯，已針對台南、高雄發布大雨特報及大雷雨訊息。除了下周一為鋒面間空檔，到下周四各地都是不穩定有雨天氣。

林秉煜表示，今天到明天上午受鋒面及西南風影響，天氣較不穩定，昨晚中南部地區降雨明顯，今天中南部要持續注意，除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象。鋒面明天下半天北抬，周日降雨緩和，但中部以北還是要留意局部大雨。

林秉煜指出，昨天中南部尤其台南、高雄及屏東降雨明顯，苗栗到南部地區時雨量達40毫米，嘉義東石也有63毫米，嘉義主要是短時間下很急的雨，因此累積雨量沒有特別高，高雄、屏東因為下得久，累積雨量達180至200毫米，預計今天也是差不多情況。

他表示，今天雲量偏多，中國華南地區有強對流雲系發展，要持續注意台灣上空是否有這樣雲系，代表強降雨會很明顯，目前台南、高雄已發布大雨特報及大雷雨訊息。下周一為鋒面空檔，天氣較為悶熱，但午後還是要留意雷陣雨。下周二鋒面接近，下周三、周四天氣再轉為不穩定。

他指出，今晚鋒面接近過程，前緣西南風帶來暖溼天氣，中南部降雨明顯，除了大範圍降雨還有局部豪雨，明晚鋒面逐漸北抬，台灣附近還是西南風前緣環境，周日鋒面距離較遠，但西半部降雨機率高，中部以北還是有局部大雨。

林秉煜提醒，今天白天到晚上中南部有大範圍大雨或局部雷雨，明天雨勢稍微緩和，但各地降雨機率還是偏高，尤其北部地區較明顯，中部以北地區要留意。周日主要為中部以北及宜蘭出現大雨，下周一水氣最少，周二各地又有雨，周三、周四西半部要注意較大雨勢。另外，今、明天適逢中至大潮，中南部沿海低窪地區要慎防積淹水。

未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供

大雷雨 鋒面

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