鋒面北移 屏東清晨雨勢減緩太陽微露
鋒面北移，屏東今天清晨起雨勢減緩、陽光微露，恆春半島約7個小時降雨不到5毫米。因後續仍有鋒面靠近，屏東縣長周春米將視察東港成功抽水站，視察防汛整備狀況。
恆春氣象站告訴中央社記者，昨天深夜過後雨勢減緩，恆春半島雨勢不明顯，凌晨至今天早上7時許雨量不到5毫米。鋒面帶來雨勢集中在昨天下午2時、3時至晚上10時之間，晚上過後鋒面帶北移，整個台灣上空鋒面帶較不明顯，只剩台灣南端在巴士海峽一些雲氣，所以雨勢也減弱。
屏東市區雨量從今天凌晨0時累積至上午8時，僅1.5毫米、東港地區則太陽微露。屏東市葉姓民眾說，昨天要出門上班，被大雨淋濕了身體，差點就要遲到，還好今天一早起床是不錯的天氣，希望雨勢別造成災害。
另外，後續仍有鋒面靠近，屏東縣長周春米今天中午也將赴東港成功抽水站，視察防汛整備狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言