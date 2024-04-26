鋒面北移 屏東清晨雨勢減緩太陽微露

鋒面北移，屏東今天清晨起雨勢減緩、陽光微露，恆春半島約7個小時降雨不到5毫米。因後續仍有鋒面靠近，屏東縣長周春米將視察東港成功抽水站，視察防汛整備狀況。

恆春氣象站告訴中央社記者，昨天深夜過後雨勢減緩，恆春半島雨勢不明顯，凌晨至今天早上7時許雨量不到5毫米。鋒面帶來雨勢集中在昨天下午2時、3時至晚上10時之間，晚上過後鋒面帶北移，整個台灣上空鋒面帶較不明顯，只剩台灣南端在巴士海峽一些雲氣，所以雨勢也減弱。

屏東市區雨量從今天凌晨0時累積至上午8時，僅1.5毫米、東港地區則太陽微露。屏東市葉姓民眾說，昨天要出門上班，被大雨淋濕了身體，差點就要遲到，還好今天一早起床是不錯的天氣，希望雨勢別造成災害。

另外，後續仍有鋒面靠近，屏東縣長周春米今天中午也將赴東港成功抽水站，視察防汛整備狀況。