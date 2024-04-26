鋒面接力雷雨天氣持續到5月初 中南部今明兩天豪雨轟炸

未來一周預計有兩波鋒面陸續影響台灣，天氣相當不穩定，中央氣象署表示，請加強疏通溝渠，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署所發布的即時訊息及特報。

今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區則有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

鋒面附近易有對流雲系發展，應注意短延時強降雨及所伴隨的雷擊、強陣風，行車用路注意安全。

氣溫預測方面，今天北部及宜、花低溫21、22度，其他地區為23至24度，白天由於雲多下雨，西半部、東北部及東部高溫約27度左右，東南部約29度。

此外，今天馬祖有低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；下午起桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風，注意安全。今天適逢大潮，中南部應留意低窪地區積淹水的現象。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級；清晨馬祖有低雲影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天白天之前鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，明天白天東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

明晚至周日鋒面持續影響，不過逐漸減弱，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔較長。

下周一環境為西南至偏南風，天氣相對較穩定悶熱，水氣較少，不過中部以北仍有局部短暫陣雨，而其他地區為多雲午後東北部、東部地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四另一鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

5月3至5日東半部有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。