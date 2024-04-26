快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

鋒面接力雷雨天氣持續到5月初 中南部今明兩天豪雨轟炸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天雨情提醒。圖／中央氣象署提供
今天雨情提醒。圖／中央氣象署提供

未來一周預計有兩波鋒面陸續影響台灣，天氣相當不穩定，中央氣象署表示，請加強疏通溝渠，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署所發布的即時訊息及特報。

今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區則有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

鋒面附近易有對流雲系發展，應注意短延時強降雨及所伴隨的雷擊、強陣風，行車用路注意安全。

氣溫預測方面，今天北部及宜、花低溫21、22度，其他地區為23至24度，白天由於雲多下雨，西半部、東北部及東部高溫約27度左右，東南部約29度。

此外，今天馬祖有低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；下午起桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風，注意安全。今天適逢大潮，中南部應留意低窪地區積淹水的現象。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級；清晨馬祖有低雲影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天白天之前鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，明天白天東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

明晚至周日鋒面持續影響，不過逐漸減弱，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔較長。

下周一環境為西南至偏南風，天氣相對較穩定悶熱，水氣較少，不過中部以北仍有局部短暫陣雨，而其他地區為多雲午後東北部、東部地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四另一鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

5月3至5日東半部有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。記者劉學聖／攝影
今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。記者劉學聖／攝影
今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。記者劉學聖／攝影
今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。記者劉學聖／攝影

鋒面 雷雨 馬祖

延伸閱讀

鋒面+西南風 今明各地雷雨突襲 吳德榮：慎防致災性劇烈天氣

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島礁發現

大雷雨來了 雲嘉南3縣市慎防劇烈降雨雷擊、強陣風

停電3小時多！北高雄店家叫苦連天 雷雨惹禍台電忙搶修

相關新聞

刪爭議 政院拍板再生醫療雙法

行政院會昨通過爭議多時的「再生醫療雙法」，將原本最大爭議的「初步療效」刪除，要求所有再生技術都得進行人體試驗，但危及生命...

細胞治療癌症成效未公布 衛福部：須討論

行政院會昨天通過「再生醫療雙法」，包含「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」兩草案，其中要求所有再生技術都得進行人體試驗，...

居家托育訪視指引5月上路 全日托訪視1年6次

一歲男童剴剴遭保母虐死案，引發國人重視托育安全。衛福部社家署昨舉行專家會議，修訂居家托育訪視指引，針對三類全日托孩童，包...

氣象站緊急訊息！高雄西南外海現中尺度渦旋 可能伴隨龍捲風、冰雹

高雄氣象站今晚發布緊急訊息，指出高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風、冰雹、大雷雨現象，預估晚間7時30分至8...

鋒面+西南風 今明各地雷雨突襲 吳德榮：慎防致災性劇烈天氣

鋒面影響，易有短延時強降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在巴...

健康主題館／早餐加顆奇異果 補充多種營養素

「早餐具有打破斷食狀態的功用。」營養師孫語霙表示，人體進入睡眠狀態時，代謝較低、消化道進入休息狀態，早上起床後2小時內吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。