鋒面+西南風 今明各地雷雨突襲 吳德榮：慎防致災性劇烈天氣

鋒面影響，易有短延時強降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在巴士海峽，廣東、福建另有對流雲系接近中，台灣上空有零散的降水回波。

吳德榮說，今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍劇烈天氣，應慎防其致災的可能。周日晚降雨漸歇。今天北部20至30度，中部20至31度，南部22至32度，東部19至30度。

下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮表示，下周二下午起至周四滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣；下周五、周六滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。