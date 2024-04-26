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鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

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鋒面+西南風 今明各地雷雨突襲 吳德榮：慎防致災性劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在巴士海峽，廣東、福建另有對流雲系接近中，台灣上空有零散的降水回波。

吳德榮說，今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍劇烈天氣，應慎防其致災的可能。周日晚降雨漸歇。今天北部20至30度，中部20至31度，南部22至32度，東部19至30度。

下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮表示，下周二下午起至周四滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣；下周五、周六滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，一般而言，中期模式或AI模式，理論上皆無能力準確模擬中小尺度對流系統的時、空變化，故其模擬的逐日累積降雨，因此常有很大的誤差，不宜直接參考，而必須使用短期模式的模擬，結合即時預報的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；故在此期間，應特別注意最新的訊息。

今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。記者劉學聖／攝影
今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。記者劉學聖／攝影

吳德榮

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