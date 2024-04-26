聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋒面+西南風 今明各地雷雨突襲 吳德榮：慎防致災性劇烈天氣
鋒面影響，易有短延時強降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在巴士海峽，廣東、福建另有對流雲系接近中，台灣上空有零散的降水回波。
吳德榮說，今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不扎實，因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨。
吳德榮表示，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍劇烈天氣，應慎防其致災的可能。周日晚降雨漸歇。今天北部20至30度，中部20至31度，南部22至32度，東部19至30度。
下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮表示，下周二下午起至周四滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣；下周五、周六滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，一般而言，中期模式或AI模式，理論上皆無能力準確模擬中小尺度對流系統的時、空變化，故其模擬的逐日累積降雨，因此常有很大的誤差，不宜直接參考，而必須使用短期模式的模擬，結合即時預報的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；故在此期間，應特別注意最新的訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言