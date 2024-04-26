聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民子女 飲食失序占比高

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

政府推動新南向政策，新住民學生人數增加。台大公衛學院最新研究發現，新住民學生容易出現頻繁節食等飲食失序行為，占比達百分之十六點八五，高出一般青少年百分之九點六二，負責研究的台大公衛學院健康與行為科學研究所教授陳端容說，這應與新住民學生家庭健康識能、社會認同需求強度等相關，需要學校與家庭持續關注。

陳端容昨發表「跨文化影響下的飲食失序行為：台灣新住民與本土青少年的比較研究」，飲食失序是指過重與肥胖體位，易引發頻繁的節食或禁食與暴食循環、進食的內疚感、對身體形象過度關注與曲解，或過度運動等異常飲食行為。

此研究於民國一○八年針對新北市七二九名國中生，以飲食態度等指標分析，結果顯示，整體學生達百分之十一點四有飲食失序風險，其中新住民子女更高出一般青少年；依樣態區分，國中生對身體形象關注而過度節食，達百分之四十一點二九，其次是對體型感到焦慮，自覺身上「都是肥肉」，占百分之卅六點六三，此二種樣態新住民學生均高於本國學生。

陳端容說，跨國家庭可能因「文化涵化」面臨困境，引發青少年三大狀況，包括健康識能不同，新住民媽媽對孩子的肥胖風險可能持較寬鬆態度，容易使用飲食作為獎賞；其次是社會認同需求強度不同，新住民子女可能對融入社會規範需求高，期望獲同儕認同，造成飲食失序惡性循環；最後是急於融入「瘦等於美，瘦等於健康」主流文化的壓力，對身體意象過度修正。

「新住民孩童飲食失序的問題，需要家庭與學校一起關注。」陳端容說，學校應讓國高中健康老師了解學童飲食失序情況，依國際資料，飲食失序學童成年後變成飲食障礙症比率為一般人的五倍。

新住民

延伸閱讀

新住民飲食失序比率高 學者：新南向未讓台灣更多元

台大研究：新住民學童急於融入社會 飲食失序比率高

全中運／接力賽領軍大逆轉 超狂國中生陳羿岑單屆掃5金

影／彰化國中生IG互嗆…撂親友團近30人打架 刀棍上場開車衝撞

相關新聞

刪爭議 政院拍板再生醫療雙法

行政院會昨通過爭議多時的「再生醫療雙法」，將原本最大爭議的「初步療效」刪除，要求所有再生技術都得進行人體試驗，但危及生命...

細胞治療癌症成效未公布 衛福部：須討論

行政院會昨天通過「再生醫療雙法」，包含「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」兩草案，其中要求所有再生技術都得進行人體試驗，...

居家托育訪視指引5月上路 全日托訪視1年6次

一歲男童剴剴遭保母虐死案，引發國人重視托育安全。衛福部社家署昨舉行專家會議，修訂居家托育訪視指引，針對三類全日托孩童，包...

氣象站緊急訊息！高雄西南外海現中尺度渦旋 可能伴隨龍捲風、冰雹

高雄氣象站今晚發布緊急訊息，指出高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風、冰雹、大雷雨現象，預估晚間7時30分至8...

健康主題館／早餐加顆奇異果 補充多種營養素

「早餐具有打破斷食狀態的功用。」營養師孫語霙表示，人體進入睡眠狀態時，代謝較低、消化道進入休息狀態，早上起床後2小時內吃...

常覺胸悶氣喘？當心肺動脈高壓纏身

一位68歲阿姨，有紅斑性狼瘡及氣喘病史，長期使用免疫抑制劑、支氣管擴張劑等藥物控制，但氣喘、咳嗽、下肢水腫反覆發作，她曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。