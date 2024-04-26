新住民子女 飲食失序占比高

政府推動新南向政策，新住民學生人數增加。台大公衛學院最新研究發現，新住民學生容易出現頻繁節食等飲食失序行為，占比達百分之十六點八五，高出一般青少年百分之九點六二，負責研究的台大公衛學院健康與行為科學研究所教授陳端容說，這應與新住民學生家庭健康識能、社會認同需求強度等相關，需要學校與家庭持續關注。

陳端容昨發表「跨文化影響下的飲食失序行為：台灣新住民與本土青少年的比較研究」，飲食失序是指過重與肥胖體位，易引發頻繁的節食或禁食與暴食循環、進食的內疚感、對身體形象過度關注與曲解，或過度運動等異常飲食行為。

此研究於民國一○八年針對新北市七二九名國中生，以飲食態度等指標分析，結果顯示，整體學生達百分之十一點四有飲食失序風險，其中新住民子女更高出一般青少年；依樣態區分，國中生對身體形象關注而過度節食，達百分之四十一點二九，其次是對體型感到焦慮，自覺身上「都是肥肉」，占百分之卅六點六三，此二種樣態新住民學生均高於本國學生。

陳端容說，跨國家庭可能因「文化涵化」面臨困境，引發青少年三大狀況，包括健康識能不同，新住民媽媽對孩子的肥胖風險可能持較寬鬆態度，容易使用飲食作為獎賞；其次是社會認同需求強度不同，新住民子女可能對融入社會規範需求高，期望獲同儕認同，造成飲食失序惡性循環；最後是急於融入「瘦等於美，瘦等於健康」主流文化的壓力，對身體意象過度修正。

「新住民孩童飲食失序的問題，需要家庭與學校一起關注。」陳端容說，學校應讓國高中健康老師了解學童飲食失序情況，依國際資料，飲食失序學童成年後變成飲食障礙症比率為一般人的五倍。