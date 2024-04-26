醫療資源不均 7縣市同喊調整

桃園強烈呼籲調整「次醫療區域」，其他6縣市中，包括新北、花蓮、嘉義縣市、台東、南投意見也都一致；僅高市衛生局表示，對醫療區域畫分沒有意見，目前高市分為3個次醫療區，會滾動修正、調整資源分配。

台北6個次醫療區域中，北區醫療資源不均最嚴重，範圍橫跨雙北，包括北投、士林、石門、三芝、淡水，其中淡芝石人口約22.8萬人，僅1家淡水馬偕醫院；士林、北投約50.8萬人，有北榮、新光醫院、市立關渡醫院、振興醫院，兩邊資源落差大，但北區現已達每萬人70床，受限無法再增床位。

新北衛生局說，盼北區先切分，衛生局才有法源規畫新設病床，新冠疫情爆發時，新北醫院就因無法擴床無法收治病患，只能轉送至北市三總、台大或榮總，凸顯新北醫療資源長期欠缺。

花蓮縣衛生局表示，花蓮中區為鳳林、光復、萬榮與豐濱4鄉鎮，據統計，一般急性病床許可數，中區每萬人口34.05床，醫療量能相對不足；已向中央爭取將壽豐鄉畫分為中區，增加病床數，補足需求。

嘉義市、嘉義縣水上鄉原都屬「嘉義次醫療區」，讓縣市府角力，縣府極力爭取水上人口要回歸計入嘉縣，兩年前水上改畫入「太保次醫療區」，讓該區增加78床急性一般病床，為此也規畫新設3家醫院。

嘉市衛生局指出，水上改為太保次醫療區後，嘉市的病床常常1床難求，因嘉市醫療服務廣大的雲嘉嘉、北台南的民眾，嘉市病患中跨區跨縣市就醫比率52.31%，其中嘉縣民占38%多，強烈建議衛福部應就民眾就醫的方便性及習慣性通盤檢討，增加嘉義市的病床數。

台東衛生局表示，台東醫師及病床數不足，現又面臨人口嚴重老化，在醫師和床位不足情況下，縣民須前往醫療資源充足的外縣市就醫，永遠無法獲得完善的照顧，台東一直反映這個需求。

南投縣衛生局爭取則現有4個次醫療區改為3個次區，將南投市跟草屯鎮修正成同一個次區叫做「南草次區」，將餅做大外，其他仍維持埔里、竹山次區。