次醫療區30年未調 桃園爭多1區

衛福部日前邀集8縣市開會討論調整「次醫療區域」，桃園市目前分為桃園次區和中壢次區，市府盼能調整為3個區，讓新醫院進駐、增加病床數。桃市府表示，現在的醫療區域畫分就像不合時宜的都市計畫，無法符合人口快速成長和未來發展需求，去年率先反映至今，中央終於聽見了；衛福部表示，若評估通過，會修正相關辦法。

衛福部醫事司24日邀新北、桃園、南投、嘉義縣市、高雄、花蓮、台東8縣市開會，副司長劉玉菁說，因應調整次醫療區域，須先針對病患如何就醫及生活圈畫分等綜合評估後，再進一步調整畫分方式。

醫療法規定由主管機關決定醫院設立及擴充，至於病床數量則以「次醫療區域」決定，次醫療區域每萬人的急性一般病床上限為50床。

桃園人口快速成長，到3月已達232萬，6都人口增加速度最快，但1986年推動醫療網計畫，桃園分為桃園及中壢兩個次醫療區域後，已逾30年未調整；大型醫院集中在桃園與龜山，八德、大溪、復興、蘆竹等區都沒大醫院，只能跨區或跨縣市就醫，桃園也是6都中唯一尚未設市立醫院的直轄市。

衛生局指出，現行兩個次醫療區在桃園升格後明顯不合時宜，衛福部又多年未調整，導致每萬人設置50張病床數的規定，桃園一直達不到，只停留在35床。

衛生局指出，醫療資源分配不均的另一關鍵為林口長庚醫院，林口長庚有2550多張病床，在次醫療區的占比高，被視為全體桃園市民能分配的病床，但林口長庚是新竹、甚至苗栗以北重要的醫學中心，病友來自多縣市，和長庚同屬一個次醫療區的醫院若想增加病床數，都因此受限卡關。

衛生局長劉宜亷指出，桃園次醫療區有必要從2區增為3區，才能均衡區域醫療資源，滿足民眾就醫需求。

國民黨立委萬美玲點出，目前桃園市一般、急性病床總數僅7870床，在6都倒數，卻受到次醫療區域病床數限制無法擴增病床，市民面臨「次醫區不調、生病南北跑」窘境。劉玉菁則說，次醫療區域畫分須考量資源平衡，接下來會評估當地醫療狀況，現仍在評估階段；若評估通過，可放寬醫院病床數，透過現有醫院增加病床數量，也可以設立新醫院。