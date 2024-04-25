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洗衣機內褲、襪子分開洗更衛生？ 專家：漏做「這步驟」一樣髒

香港01／ 鍾世傑
洗衣示意圖。圖／ingimage
洗衣示意圖。圖／ingimage

內衣褲跟襪子都是最貼身的衣物，穿著時當然想它都乾淨香香的。尤其一家有男有女，女性通常都會更忌諱，情願分開一機獨立洗。而台灣PTT有位女網友，就提及與另一半就「內褲和襪子應否分開洗」的問題起爭執，網友各執一詞，有人認為分開洗更衛生，但亦有一派人覺得既然洗衣時已經加入大量清潔產品，其實無須再分開處理。

在台灣PTT WomenTalk板上，有位網友反映女性朋友跟老公的一場爭議，女性方面認為夏天和運動後的衣服會發臭，應該盡快清洗，也不想跟內衣褲一起洗，但老公卻不同意：「內褲和襪子分量那麼少，獨立一機洗根本浪費水，明明已經加入消毒液跟洗衣球，全都丟進去攪一攪，都一樣很乾淨吧」樓主就很好奇，想聽聽其他網友意見：

分還是不分，各有各道理

原來有人是會將不同類型的衣物分開洗「內衣褲在洗澡時先順便手洗，不會放入洗衣機；襪子跟衣服不分開洗，反而會將深淺色衣物分開洗，床單跟被套也是單獨洗」、「襪子的菌群還有黴菌 非常不好」、「腳汗嚴重，不敢跟內褲一起洗」因為女性尿道在生理上比較容易感染發炎，有人認為「男生可能無所謂 但女生要分開」「全部用手洗 分開洗」；但也有人認為多餘「買有除菌效果洗衣精不就夠了？」也有一個記者認為直擊問題重點的回應「同一部機分兩次洗根本多餘，怕有菌要另外買一部洗衣機獨立洗底褲」。

洗衣專家：放入洗衣機前，做好一步不必分開洗

記者翻看日本洗衣達人平島利惠（IG@riehirashima）的貼文，內衣褲、襪子等貼身衣物，是否單獨洗並非重點，更重要是放進洗衣機前多做一重前置功夫：「先把髒衣服放在髒衣籃內通風一會，放入洗衣機前要先用清水稀釋漂白水（1000比1）浸泡半小時，就會做到殺菌功效，之後就可以丟進洗衣機跟其他衣物一起洗，也能令所有衣物清潔衛生。

延伸閱讀：

洗衣機禁忌｜放滿衫清潔效果大減　專家教兩款洗衣機正確洗衣量

洗衣機禁忌｜洗衣劑落洗劑盒超錯？專家教正確用法　避免細菌滋生

文章授權轉載自《香港01》

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