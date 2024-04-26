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健康你我他／不碰高糖甜食 梳頭髮不分線

聯合報／ 文／謝佩璇（中市東區）

前陣子去髮廊時，因天氣炎熱，便要求美髮師幫我的髮型剪短。剪完頭髮之後，美髮師提醒我梳頭髮時不要分線，因為我的分線已延伸到髮旋，髮量明顯變得較為稀疏，有點「髮旋禿」的前兆。

我不禁回想國中時班上流行妹妹頭，當時我對妹妹頭嗤之以鼻，讀書時從未剪過齊劉海，前髮長了一律用梳子將頭髮分邊，髮夾一左一右往兩旁夾緊。當初自以為獨樹一格的清爽髮型，沒想到會造就如今的窘狀。

離開髮廊前，我問美髮師有哪些方式可以讓頭髮不再變少？美髮師問我：「平常是否熬夜和吃巧克力等甜食？」我頷首。美髮師說：「你的頭髮狀況不僅髮量變少，還長痘痘和頭皮屑很多。我女兒也是這樣，皮膚科醫師說她的頭皮有脂漏性皮膚炎，後來戒掉高糖高油的巧克力和調整規律作息後，改善很多。」我聽了點頭如搗蒜，恍然大悟。

曾聽說皮膚是身體排毒的管道之一，頭髮是從頭皮生長出來的，若是頭皮一直處於發炎不健康的狀態，怎麼能強求從皮下生出茂密又健壯的髮絲呢？反省過後，我開始督促自己要早睡早起，正餐以外盡量不碰高糖甜食，也按照美髮師叮囑，梳髮不分線。希望下次回髮廊，能以健康的頭髮讓美髮師刮目相看。

妹妹 頭髮 髮廊

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