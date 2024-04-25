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高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

天氣攪局 紙風車文化平權巡演嘉義場次延期

中央社／ 台北25日電

「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」活動，原訂4月27日由紙風車劇團打頭陣，但因氣象署預報受鋒面影響，西半部地區可能出現局部大雨或雷雨，基於安全考量，文化部宣布延期。

文化部今天發布新聞稿表示，原本首場演出將由紙風車劇團攜手6組表演團隊，在嘉義縣大林體育運動公園演出。因氣象署天氣預報，週四起受鋒面影響，各地易有短延時強降雨發生，文化部遺憾宣布活動將延至6月29日舉辦。

文化部表示，庄頭劇場為文化部致力於推動文化平權理念的重要一環，希望提供大眾更多共享文化藝術的機會。

針對首站嘉義場，面對突如其來的天氣挑戰，文化部經審慎評估演出團隊、參與民眾、市集攤商的安全，加上團隊道具、設備、文創商品可能造成損壞，也擔心天氣不佳影響民眾觀賞品質，進行文化體驗與消費的興致打了折扣，在多方考量後，決議活動延期舉辦。

文化部表示，去年庄頭劇場嘉義場受到廣大鄉親熱情支持，今年巡演首站宣布於嘉義縣起跑，即受在地民眾殷切期待，文化部對此次延期辦理所帶來的失望與不便深感抱歉。

劇場 嘉義 文化部

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