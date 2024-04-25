慢性皮膚炎「玫瑰斑」易復發 醫籲：用日記找原因

「造成玫瑰斑的因素很多，如飲食、環境刺激等，呼籲病友回顧日記找出原因，以利醫生治療！」台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊25日表示，玫瑰斑容易復發，需從生活中找原因以減少復發機率。醫師王芳穎建議病友寫日記，並與醫生積極討論如何治療。藝人李懿也分享過去對抗玫瑰斑的經驗。

避免環境刺激皮膚

邱品齊表示，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，以前俗稱「酒糟」，患者臉部會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等現象，男女比例1：3，全世界平均流行率約5%。雖然近年來治療已有不少進步，但臨床上比較困擾的是病友在療程結束後容易復發。

邱品齊提醒說，若療程結束後觀察一周，又出現玫瑰斑的症狀，有可能是體質與膚質因素、環境誘發、蠕行螨蟲增生、身心狀況不佳、免疫系統失調或壓力太大等原因，建議與醫生諮詢可能原因，才能減少復發機率。林口長庚皮膚部醫師王芳穎表示，要避免來自保養、飲食與環境等各種刺激。

需注意飲食與作息

「寫日記也有助治療玫瑰斑！」王芳穎說，每天記錄飲食、環境等資訊，有助病友與醫生找出復發原因，其中酒（52%）與辛辣類食物（45%）容易造成玫瑰斑發作，若生活中有使用特定保養品、吃特定水果、肉類或蔬菜後出現玫瑰斑症狀，也要儘量避免使用。另外，情緒穩定、維持良好睡眠品質也有助減緩玫瑰斑復發。

李懿拿出當時滿臉丘疹的照片笑說，當初身旁沒有人得過這種病，加上當時作為模特兒要化妝、出外景，因此陸續治療了6年才改善。她說，只要改善生活習慣就會改善，她自己透過早睡早起、多喝水、戒掉辣的食物，還有注意天氣避免自己過熱等避免玫瑰斑復發。

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