新住民飲食失序比率高 學者：新南向未讓台灣更多元

台大公衛學院最新研究顯示，新住民學童比本國學童更容易出現飲食失序的情況，比率高出5%。學者指出，這與新住民學童急於融入台灣社會，導致情緒障礙陷入飲食失序惡性循環有關。政大社工系教授夏曉鵑表示，這項研究結果提供科學證據，證明政府推行的新南向政策，未讓台灣成為多元化社會，反映在新住民二代的身心問題。

台大公衛研究團隊2019年針對新北市729名國中生，以飲食態度與行為量表、心情溫度計等評量指標，評估學生飲食失序的風險。結果顯示，11.4% 學生有飲食失序風險，新住民子女占16.85%，一般青少年占9.62%， 具明顯差異 。

「新南向政策推行下，政府宣稱台灣已是多元化社會，實務現場並非如此，在新住民二代身心狀況得到證明，這份研究提供了科學證據。」夏曉鵑表示，2016年起蔡英文總統上任後即實施新南向政策，民眾普遍認為東南亞議題在台灣「很夯」、沒有歧視問題，實際上不僅歧視問題仍然存在，在台灣出生的新住民二代，還會因政策壓力陷入更多焦慮與憂鬱情況。

夏曉鵑表示，新住民二代成長過程中，不被允許說母語、認識母親的文化，卻在政策鼓勵下被期待是「新南向尖兵」，要求他們說母語、分享祖國的歷史，這即是新住民二代的「冒牌者症候群」，被迫不斷對外證明，「我們不是你們想像中素質低劣的家庭。」

依研究對象年齡，2016年新南向政策推行時，這群學童已經進入小學。夏曉鵑表示，照理想應該是在已經多元化的社會中成長，但飲食失序問題仍然存在，這凸顯新住民二代背後的焦慮情況，新住民二代擔心被貼上標籤，24小時無法休息，必須處於防衛狀態，證明自己符合外界期待，在生理上轉換為飲食失序，這不難理解。