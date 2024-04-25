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大雷雨狂炸 台南高雄屏東3縣市慎防劇烈降雨、雷擊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、台南市、高雄市，持續時間至上午8時45分。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、台南市、高雄市，持續時間至上午8時45分。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、台南市、高雄市，持續時間至上午8時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台南市：仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區、南區。

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、內門區。

屏東縣：屏東市、東港鎮、萬丹鄉、九如鄉、里港鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉。

今天鋒面接近，環境不穩定，氣象署說，各地易有短暫陣雨或雷雨出現。清晨至上午降雨空檔較長，隨著鋒面接近，愈晚雨勢愈增加。西半部斷斷續續有雷陣雨出現，且降雨範圍廣，有局部大雨發生的機率。

而東北部也有較大雨勢，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風。行車用路多加注意，低窪地區也慎防積水等現象。

氣溫方面，北部及宜、花低溫為21至23度，感受稍涼，其他地區為23至25度，而白天高溫由於雲量偏多，中部以北及東半部為25至27度，南部仍可以來到29、30度，感受較悶熱。

大雷雨 屏東縣 鋒面

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