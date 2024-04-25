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今起慎防雷雨突襲！ 明後天雨勢最猛烈 專家示警中南部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地有短暫陣雨或雷雨，西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會。本報資料照片
今天各地有短暫陣雨或雷雨，西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天鋒面系統來到台灣上空，在西半部地區有較明顯的對流系統發展，帶來陣雨或雷雨的現象。其中在苗栗縣山區降雨最為明顯，累積雨量達到160毫米。其次是台中市山區，累積雨量也超過130毫米。

他說，這波降雨對於鯉魚潭等中北部地區的水庫進水量，應該是頗有幫助，雖然雨勢大了些，但是對於緩解久無降雨的旱象來說是個好消息。

吳聖宇表示，今天鋒面雖然斷裂成兩部分，東半段很快的東移遠離，但是西半段的鋒面在大陸華南上空重整，鋒面前方持續有暖濕空氣往台灣這邊靠近，天氣仍不穩定。

今天各地有短暫陣雨或雷雨，吳聖宇表示，西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會。

他表示，尤其各地山區到了午後，因為白天熱力作用加入，對流發展可能較為活躍，降雨的狀況又會更為明顯一些。提醒民眾，包括山區以及低窪地區等危險區域，暫時避免前往，以策安全。

溫度部分，今天北部、東半部高溫大約是25-27度，中南部高溫則有28-30度，加上降雨的影響，北台灣可能感受還是稍涼一些，外出仍要注意穿著。

吳聖宇表示，明天到周六鋒面系統又會再度東移南壓到台灣上空，西半部有陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨或雷雨。

這次鋒面前方的西南風較強，水氣多，吳聖宇表示，因此直接面迎西南風影響的台中、彰化以南地區雨勢可能會最為明顯，有較大雨勢發生機會，其他地方也不能掉以輕心，同樣也有可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇表示，預估可能要等到周六晚間鋒面南壓，並且再度斷裂成兩段後，結構轉差，西南風水氣也減少，降雨才有機會較為減緩。

周日台灣位於鋒面逐漸北抬的過程，吳聖宇表示，鋒前暖濕空氣還是會造成不穩定的天氣現象，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部則是有短暫陣雨的機會。

吳聖宇表示，山區到了午後因為白天熱力作用加入，有局部熱對流發展降雨的可能性。西半部地區以及山區，還是要留意局部較大雨勢出現的情況。整體降雨會比周五、周六要來得減少，還是要持續留意。

周五到周末期間的天氣並不理想，吳聖宇表示，不適合安排戶外的活動，建議盡量以室內行程為主，並且要多留意最新的天氣資訊，做好可能發生較大雨勢的準備。

下周一鋒面位置偏北，吳聖宇表示，將是一個短暫的空檔，天氣相對較穩定些，各地為多雲或有陽光的天氣，中北部山區午後可能有局部熱對流發展並擴散，帶來雷雨的機會。

平地部分，吳聖宇表示，以大台北、宜蘭、花蓮一帶受影響的可能性較大，呈現夏季型的天氣型態。

吳聖宇表示，下周二、周三鋒面又要再度通過，各地由北往南又將經歷一次降雨的過程，後續因為水氣仍多，不穩定的天氣可能要維持到下周四、周五。

不過，吳聖宇表示，整體降雨的情況應該會逐漸趨於減小，到了下個周末，可望恢復夏季午後局部雷雨的天氣型態。短時間內天氣的變化依然很快，晴雨之間交替迅速，相當標準的春季型，提醒大家要持續留意。

今天各地有短暫陣雨或雷雨，西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會。本報資料照片
今天各地有短暫陣雨或雷雨，西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會。本報資料照片

鋒面 雷雨

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