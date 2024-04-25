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大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

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大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部及澎湖、金門有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部及澎湖、金門有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象署今晨針對台南市發布大雨特報；隨即發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時15分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市麻豆區、官田區、大內區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，範圍更廣、強度更強，「很像梅雨的春雨，逐漸揭開序幕」，目前台南已出現大雷雨，稍後高雄、屏東也要留意，明後天將達降雨高峰。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天的降雨，有點梅雨的味道，還沒有西南氣流的「前梅雨」天氣型態。

今天鋒面接近，中央氣象署說，易有短延時強降雨，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部地區及澎湖、金門有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天鋒面影響，易有短延時強降雨，中南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨的機率，東部、東南部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明日馬祖有低雲影響能見度；明天桃園至台南、東南部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島將有較強陣風。

今天西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部及澎湖、金門有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部及澎湖、金門有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

台南 大雷雨 馬祖

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