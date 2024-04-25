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雷雨胞殺進台南 吳德榮：周五六全台天氣最差 慎防致災可能
鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨晚至今晨為短暫空檔，對流雲系前緣離開福建、進入台灣海峽，台南外海有雷雨胞，伴隨降水回波及閃電。
今天滯留鋒影響，吳德榮表示，南部上午有雷雨胞移入，近午起西半部及東北部降雨範圍擴大，有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等的發生機率，花東亦轉有局部短暫陣雨。
溫度部份，今天氣溫略升，北部18至27度，中部20至31度，南部22至33度，東部19至31度。
吳德榮表示，明天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不扎實，周五、周六因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍劇烈天氣，應慎防其致災的可能；周日晚降雨漸歇。
吳德榮表示，下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長空檔；下周二下午起至周五滯留鋒逐漸南移，且在台灣附近南北徘徊，仍是不穩定、多雨的型態。
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