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失智不是健忘 掌握黃金治療期

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
飲食、運動可改善大腦退化，延緩阿茲海默症進展。圖／123RF
飲食、運動可改善大腦退化，延緩阿茲海默症進展。圖／123RF

失智症不只影響記憶力，空間感、語言功能、情緒都會受到影響，但失智症無法治癒，只能透過早期發現、延緩疾病進程。聯欣診所院長顏佐樺表示，輕度認知障礙為未達失智症的前期階段，是治療黃金期，此時若能診斷出來，把握時機給予藥物，並改變飲食與生活型態，就能有效延緩疾病進程。

失智症好發於65歲以上高齡長者，據衛福部統計，65歲以上長者每13人有1位失智者，年紀愈大發生比率愈高，75至85歲盛行率達7%至13%。一般人可能以為失智就是健忘，顏佐樺說，人腦能夠概念化思考的容量有限，忘記某些事情均屬正常，但若長者出現走路不穩、講話顛三倒四，或是描述想像中的不真實事件，家屬就應提高警覺。

顏佐樺指出，失智症分為退化型和血管型兩類，前者以阿茲海默症最多，與腦部病變和遺傳基因有關；後者則受到高血壓、高血糖及高血脂等代謝症候群疾病影響所致，因此腦中風患者、血管病變者、糖尿病患者罹患失智症風險較高。

另外，不良生活習慣如酗酒、抽菸、缺乏社交等是高危險因子，其他生理疾病如聽覺障礙、肥胖、憂鬱症、腦部曾受傷等也容易讓失智症找上門。

飲食、運動可改善大腦退化，顏佐樺建議，可採麥得飲食（MIND），增加天然莓果類、葉菜類的攝取，選擇能夠抗發炎的食材，如好油脂、薑黃等，並避開紅肉等動物性食品，少吃紅肉等動物性食品，能夠延緩阿茲海默症進展。

每年約有1成輕度認知障礙患者疾病會進展惡化為失智症。顏佐樺表示，臨床上，醫療機構會透過問卷、量表搭配心理師檢測、影像分析來判斷有無失智症與嚴重程度；預防醫學的角度，則是透過腦部年齡檢測、基因檢測、問診評估等分析是否有罹患失智症風險。

以腦部年齡檢測為例，透過磁振造影，計算出腦部生理年齡與同年齡層比較，同步評量腦部退化程度；腦年齡與實際年齡差5歲為正常範圍，若超過則建議進一步檢查。

失智症 患者

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