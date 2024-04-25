「沒有人想交作業」 大叔喜劇7月起重演48場

從2021年開始演出的舞台劇「沒有人想交作業」，網羅影視及舞台劇大叔演員，演出6個演員好友之間的恩怨糾纏，自2022年、2023年演出後大受好評，今年7月8日至9月1日於空總劇場展開共48場重演。

劇情講述6個年過40的演員好友，每個人儘管外表看似光鮮亮麗，一切有條不紊，但對於工作、生活、友情都抱著許多懷疑及憂心，也有些心結。在一次相約前往馬祖放空之旅中，才將這些問題一一說出。

演出內容充滿男人間幼稚的笑話及各種幹話，在這群優秀演員們的表演節奏下，盡展喜劇笑果；而逐漸出現的真誠情感，男人之間的支持又讓觀眾產生許多共鳴，感動地流淚唏噓。

本次除原本演員韋以丞、梁正群、陳家逵、高英軒、葉文豪、吳定謙、郭耀仁、隆宸翰、王鏡冠外，更找來陳漢典、竺定誼、蕭東意、黃建豪4位新演員加入陣容。卡司增加到13位演員，6個角色也將由不同演員在不同場次輪番上陣、詮釋同一個角色，激盪全新火花。

表演形式以讀劇為主，演員會拿著劇本，以既像演出又像排練般地在觀眾面前演出，觀眾得以近距離欣賞演員即興發揮，拉近與觀眾的心理距離。本次由笨鳥工作室攜手大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創、春河劇團共同主辦，欲知更多節目歡迎搜尋「沒有人想交作業」粉絲團，或至口袋售票搜尋各種好康優惠。