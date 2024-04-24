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誰打的？帶兒看診驚見藥單寫「媽媽是婊子」 部基晚間聲明致歉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
李姓女子帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，處方簽上過敏史欄出現「媽媽是婊子」文字。部基致歉，並將請醫療資訊系統廠商協助釐清原因。聯合報資料照
李姓女子帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，處方簽上過敏史欄出現「媽媽是婊子」文字。部基致歉，並將請醫療資訊系統廠商協助釐清原因。聯合報資料照

基隆市李姓女子今帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時發現處方簽（藥單）的過敏史欄竟然出現「媽媽是婊子」文字。網友熱烈討論這幾個字是誰加的，又是為什麼？部基晚間表示，門診護理師表示未鍵入不雅文字，將請醫療資訊系統廠商協助釐清，並向當事人表達歉意。

李姓女子傍晚將過敏史欄有「媽媽是婊子」文字的藥單照片，上傳網路社團，並在貼文中說，要去領藥時才發現到這些文字，覺得很傻眼又好笑。她不曾跟醫護人員吵架，也沒有糾紛，怎麼會有這些文字呢？

她向藥師反映這個狀況，對方不知原因，也沒法幫忙更正，所以只好又回診間向護理師反映。李女說，對方馬上更改藥單，但也覺得很納悶怎麼會有這句話，並一直跟她說對不起。晚上又接到醫院人員打來的電話，表示是系統出問題。

這張加註「媽媽是婊子」的藥單照片，引發許多網友留言討論，表示太扯、太誇張。李女回覆留言，指她跟醫護人員沒有過節，前幾天掛急診，藥單並沒出現這些文字。有人建議她向院方提告，她覺得不需要，雖然覺得莫名其妙，還是決定原諒對方。

李女說，她不是一個會跟醫護吵架的人，「一定是寫別人」，猜想會不會是醫護懶得打字，從別人的病歷「複製貼上」，總之覺得很扯。

部基今晚回應此事發表3點聲明：

一、經本院了解當日情形，民眾看診完畢、領到處方箋後，發現處方箋內容含有不雅字眼，即向護理師反映。門診護理師表示並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉，並重新列印處方箋交付民眾。

二、本院資訊室已請本院配合之醫療資訊系統廠商協助釐清，確認民眾病歷使用情形及查對異動記錄，目前了解醫護人員未有鍵入不雅字眼等情事。若查有人員涉案屬實，本院亦絕無寬貸，必將予以嚴懲、毋枉毋縱。

三、本院請社工室持續透過電話關懷民眾，對於造成民眾心理不適謹致上萬分的歉意，並請社會大眾勿對此事妄加臆測，恐造成民眾及醫護人員二度傷害。

李姓女子帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，處方簽上過敏史欄出現「媽媽是婊子」文字。部基致歉，並將請醫療資訊系統廠商協助釐清原因。聯合報資料照
李姓女子帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，處方簽上過敏史欄出現「媽媽是婊子」文字。部基致歉，並將請醫療資訊系統廠商協助釐清原因。聯合報資料照

護理師 醫護人員

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