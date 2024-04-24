老人受虐通報增逾5成 薛瑞元：長照2.0可提供協助

近5年老人受暴通報成長逾5成。衛福部長薛瑞元今天說，超過一半是同住家人因照顧問題施虐，最重要讓家屬知道照顧長者不能單靠家屬，政府長照2.0可提供家庭托顧服務等協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀薛瑞元報告「非法網站創意私房案件，提出兒少性影像防制具體作為、檢討報告，並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」等議題，並備詢。

民進黨立委王正旭聚焦高齡長者家暴議題，他質詢指出，近5年老人受暴通報件數成長逾5成，老人受虐問題加劇，要求衛生福利部應分析老人虐待原因，並提出防制措施，守護高齡長者身心健康。

根據衛福部統計，民國108年至112年間，老人保護通報案件數分別為1萬4971件，一路成長到2萬2540件。

薛瑞元以112年數據為例說明，其中又以直系卑親屬（包括子女、孫子女等）最多、占55%，其次依序是親密關係伴侶25%、其他家庭成員14%，另非家庭成員者占5%，與外界想像的照服員、外籍看護較容易施暴情況不同。

薛瑞元直言，直系卑親屬、親密關係伴侶多為同住家人，容易與長者因照顧問題起爭議，尤其長者若失能、失智，無法配合照顧者要求，再加上照顧者本身若知識不足、太累，就容易出現施虐情況。

對於王正旭建議衛福部以科技方式預防老人受虐，薛瑞元答詢表示，科技應用在照護機構、社區日照中心較為可行，當家暴容易發生在親密關係時，因為都是在家中，科技比較派不上用場，最重要的是讓照顧家屬知道「照顧長者不是只能依靠你自己一個人」，長照2.0提供多元喘息服務如家庭托顧等，有賴推廣。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立接受媒體電訪時，提出2大建議給照顧者，首先是照顧不能單槍匹馬，必須是一個團隊，家人間一定要分工，不能由誰主責、其他人支援，「支援不是分工，只能說是幫忙」，容易演變成壓力都是主要照顧者承擔。

此外，林金立指出，照顧者如果壓力大到開始出現睡不好、吃不下等症狀，務必就醫尋求專業意見，有些事情不是看開一點就會變好，同時應該要思考是否考慮轉變照顧方式，很多出狀況的照顧者往往沒有喘息機會卻不自知。