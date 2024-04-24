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鋒面挹注全台水庫逾4千萬噸 石門農業供水壓力緩解

中央社／ 台北24日電

鋒面來襲，近日全台水庫降雨效益估達4114萬噸，其中，中部水庫受益最大，並以鯉魚潭水庫進帳破千萬噸居首。水利署指出，即使部分降雨未發生在集水區，但田間水量增加，對水庫蓄水仍有間接助益，如石門水庫現已暫停農業供水。

水利署官員表示，近3日降雨估計替全台水庫帶來超過4000萬噸水量，其中，中部水庫受益最大，因鋒面雲雨帶在中部停留時間較長，北部則是略有進帳；根據氣象署預測，至26日都有可能降雨，水利署將密切注意，視情況進行人工增雨。

根據水利署統計，自4月22日上午7時至今天下午4時，翡翠水庫、石門水庫、寶山寶二等北部水庫合計入帳1610萬噸。中部水庫最有收穫，降雨效益估達2450萬噸，其中，鯉魚潭水庫進帳1040萬噸居首，德基水庫進帳680萬噸次之。

南部水庫則進帳有限，蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭水庫共小收50萬噸。整體北中南部與離島水庫總降雨入流量估達4114萬噸，將在後續幾天慢慢入庫。

官員指出，即使部分降雨發生在平地、而非集水區，對水庫蓄水仍有間接幫助，例如近日降雨讓田間水量增加，石門水庫已暫停供應農業灌溉用水，約每日70萬噸。

盤點全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率96.1%、翡翠水庫蓄水率66%、石門水庫蓄水率24.3%、寶山第二水庫蓄水率29.8%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為35.2%、55.8%、86%。

南部烏山頭水庫蓄水率77.7%、曾文水庫蓄水率34.5%、南化水庫蓄水率25.7%。

水利署 石門水庫

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