懶人包／日本「這些國定假日」別去玩！網曝黃金週慘痛經歷：嚇到吃手手

文／姜雅馨

許多台灣人都喜歡前往日本東京、大阪、京都、北海道及沖繩等地旅遊，近日適逢日本黃金週，作家福澤喬（Joel Fukuzawa）也指出遊客盡可能避免「這10天」出遊，引發網友熱烈討論。

日本旅遊旺季有哪些？他曝黃金週人潮：嚇到吃手手

作家福澤喬20日於臉書《Joel來談日本》粉絲專頁指出，4月27日至5月6日為日本黃金週，「因為日圓貶值，日本國內旅遊會很熱，想去日本旅遊的朋友，這段時間避開比較好。」

事實上，日本主要旅遊旺季集中在新年假期（12月30日至隔年1月3日）、黃金週（5月）及盂蘭盆節（8月中旬）等，不少網友認同表示，「在地組不出門最安心」、「這段時間留給日本居民遊玩不打擾」、「已經準備好帶日本人回台灣玩」、「曾經遇過日本黃金週，真的人很多」、「玩過一次日本的黃金週就不敢再選那段時間去玩了」、「清水坂有士林夜市，全盛時期人逼人的景象，女士想去廁所排隊排30分鐘以上...」、「黃金週千萬別出現在日本，很可怕的人潮...」、「日本的黃金週，我領教過了，以後也不敢在這段時間到訪，真的嚇到吃手手」。

也有人無奈回應，「已經在這邊了」、「來不及改了」、「行程只有兩天有閃過哭哭」、「來不及了因為要剛好配合演唱會行程，頂多去的景點少一點」，還有人分享經驗，「比較鄉下的地區就不會這麼擠，東京、大阪、京都，應該會超級多人」、「其實京都人少的景點也是不少的，不要往一級戰區去，例如清水寺（早上七點前去也可）、金閣寺、伏見稻荷大社、花見小路、嵐山大街+竹林小徑一帶、錦市場這些地方避開，應該還是可以有些旅遊品質的」、「行程能改的話，就避開一線城市，可以考慮JR區域券，走遠點，既可支持遠一點的小商戶，亦可避開人流」。

▲黃金週涵蓋昭和之日、憲法紀念日、綠之日及兒童節等國定假日。

image source:《網路溫度計DailyView》

▲白銀週涵蓋敬老日、秋分等國定假日。

image source:《網路溫度計DailyView》

日本黃金週熱門關鍵字有哪些？人潮、排隊也上榜

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「日本黃金週」近一年熱門關鍵字，包含日本人、長假、東京、大阪、京都、熱門、觀光、景點、假期、觀光客、人潮、出國、海外、旅行、車站、機場、旅客、遊客、排隊、旅遊、行程、機票、飯店、住宿等。

日本黃金週是日本人引頸期待的長假，包含東京、大阪和京都熱門觀光景點，10天假期更是湧現大量觀光客人潮，雖然有部分日本人會選擇出國到海外旅行，不過仍有不少日本人選擇國旅，車站、機場旅客人潮水泄不通，搭車、搭機不僅要保留寬裕時間，就連吃飯或者是到便利商店買東西也要耐心排隊，如果沒有提早規劃旅遊行程，預定機票、飯店住宿，也有可能敗興而歸。



image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月24日至2024年04月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本黃金週』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



