早熟童成「聞腋青年」 醫建議聞望問切4招關心

第二性徵報到，狐臭問題恐跟著來，甚至可能影響孩子社交。國內7成青少年察覺自身或同學有腋下困擾；醫師指出，曾遇過9歲童因此就醫，家長可以透過「聞望問切」關心。

知名親子部落客維尼家族今天現身記者會分享，大女兒國小中高年及身上開始傳出異味，不僅在家被哥哥取笑，也開始變得拘謹、不願意上最喜歡的舞蹈課，就算替換乾淨衣服、用濕紙巾或香水也於事無補，幸經治療成功擺脫狐臭，讓孩子繼續自信舞蹈。

衛生福利部健保署統計，2021年10歲以下青春期提早報到的孩童就醫突破2.5萬人次。荷爾蒙發展更可能提早激發汗腺，導致狐臭提早報到，讓青少年男女成為「聞腋青年」；台大醫院皮膚科醫師廖怡華說，自己曾遇過女童9歲就因腋下困擾求診。

廖怡華說，國內網路調查發現，7成12到18歲青少年自己或身邊同學有腋下多汗或異味困擾，且多數應對策略都是與對方保持距離，不過也有12%青少年會開對方玩笑，恐造成有腋下問題的孩子心理課題。

家長方面，廖怡華說，近7成家長不知道青春期就可能出現腋下問題，且超過6成家長不知道狐臭會遺傳；解決方法部分，7成家長會要孩子常換衣服、濕紙巾擦拭，也有65%會使用止汗劑或體香劑，但少有家長帶孩子就醫，更有9成家長不知道該找誰求助。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立說，曾有媽媽在網路上求救，孩子在學校因狐臭被霸凌，自己卻直到老師通知才知此事。台灣每10人就有4人有腋下多汗與異味問題，其實狐臭是顯性遺傳，若父母有，孩子就有逾1/2機率遺傳；且有濕耳垢者約9成有狐臭問題。

黃耀立建議，可透過「聞、望、問、切」發覺孩子有無此問題，包含聞是否有異味、觀察衣服腋下處是否有濕黃汗漬，諮詢家人是否有狐臭遺傳，及觀察孩子是否有濕黏耳垢。

狐臭問題何解，黃耀立說，民眾常使用體香劑或體香膏，但與體味混合後，可能導致味道更難聞，止汗劑則注意可能導致汗腺阻塞；打肉毒桿菌素雖可減少小汗腺分泌汗水，但對導致臭味的大汗腺則無幫助；永久性治療方面，則可透過手術或「清新微波」處理。