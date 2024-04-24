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薛瑞元：防堵兒少性影像 網路巡查最快2週內招標

中央社／ 台北24日電
衛福部部長薛瑞元。聯合報系記者黃義書／攝影
衛福部部長薛瑞元。聯合報系記者黃義書／攝影

兒少性影像在網路流竄問題受關注，如何防堵非法網站再現，衛生福利部長薛瑞元今天說，封網是行政處分，由衛福部負責，前端科技巡查將委外辦理，最快2週內完成招標文件。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，藝人黃子佼被爆出也是高級會員引風波。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀薛瑞元報告「非法網站創意私房案件，提出兒少性影像防制具體作為、檢討報告，並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」等議題，並備詢。

國民黨立委陳菁徽、洪孟楷質詢時都提到，薛瑞元承諾委外巡查，防堵兒少性剝削網站再現，將透過勞務採購作業解決人力不足的問題，但至今，政府採購網上仍未能搜尋到相關招標案，延宕時間恐將出現新的無辜受害者，讓全國兒少暴露在危機之中。

薛瑞元答詢說明，目前法務部科技偵查法草案正在行政院階段，考慮到立法通過還需要一段時間，但封網屬於行政處分，衛福部必須要負責，前端以科技方法搜尋部分預計委外辦理，將盡快與相關這方面領域專家開會討論，如何訂定招標規格，希望最快2週內完成招標規劃書。

民進黨立委黃秀芳質詢則提到，薛瑞元曾說明「兒童及少年性剝削防制條例」修法4大方向，其中包括加重刑責、簡化封網流程等，目前有許多立委提出修法版本，不知道行政院版是否能趕在520前提出。

薛瑞元坦言，「行政院版一定是緩不濟急」，因為按照程序還要經過預告、法規會等，行政院會通過才能提送到立法院，最快的方式就是拿立委版本直接審，由衛福部提供意見，針對條文進行適當調整，衛福部的確建議修法4大方向，最快下週排審。

薛瑞元 行政院 衛福部

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